Krem do depilacji to czysta chemia - jego działanie polega na rozpuszczaniu włosków, za pomocą aktywnych substancji, które wchodzą w reakcję z zawartą w nich keratyną. Substancje te działają dość silnie, dlatego stosując kremy do depilacji trzeba ściśle trzymać się zaleceń producenta.

Jak używać kremu do depilacji?

Włoski w różnych miejscach mają różną grubość, a skóra - różną wrażliwość. Dlatego tak ważne jest, by dobrać krem przeznaczony do konkretnego rejonu ciała i do typu skóry. Na rynku znajdziesz produkty przeznaczone do depilacji nóg, strefy bikini i pach czy włosków na twarzy - te dwa ostatnie zawierają również składniki łagodzące i nawilżające, co zmniejsza możliwość podrażnienia.

Istnieje też podział kremów do depilacji na te do wrażliwej lub normalnej skóry oraz te, które mają przyśpieszone (a więc też silniejsze) działanie.

Umyj i dokładnie osusz skórę. Za pomocą szpatułki nałóż krem do depilacji na te partie skóry, z których chcesz się pozbyć owłosienia. Po czasie podanym na opakowaniu przez producenta (najczęściej po 5-10 minutach) w przeciwnym kierunku do kierunku wzrostu włosów, zdejmij szpatułką krem do depilacji i spłucz wodą resztki kosmetyku ze skóry.

Po depilacji nie należy stosować żadnych perfum, dezodorantów oraz kosmetyków z alkoholem, bo może mocno podrażniać skórę. Przez 24h po depilacji nie należy korzystać z basenu i opalania.

Zalety kremu do depilacji

Depilacja nie jest skomplikowana i trwa dość krótko (10-20 minut).

Używając kremu do depilacji usunie się nawet bardzo krótkie włoski.

Zabieg jest całkowicie bezbolesny.

Po depilacji kremem skóra jest idealnie gładka, bo preparaty rozpuszczają keratynę włosów do około 1 mm poniżej jej powierzchni.

Nowe włoski odrastają wolniej (10–14 dni). Ich czubek jest nieco zaokrąglony, dlatego nie kłują delikatnej skóry.

Nie ma problemu wrastających włosków.

Można depilować nimi wszystkie części ciała, trzeba tylko dobrać odpowiedni, przeznaczony właśnie do tych okolic kosmetyk.

Mogą ich używać nawet osoby ze skłonnością do pękania naczynek krwionośnych.

Wady kremów do depilacji

Często podrażniają skórę, mogą też wywoływać reakcje alergiczne, dlatego zawsze przed ich użyciem trzeba wykonać próbę uczuleniową. Nałóż trochę kremu do depilacji w zgięciu łokcia lub po wewnętrznej stronie nadgarstka, odczekaj tyle, ile trzeba trzymać krem na skórze przy zabiegu depilacji, potem go zmyj. Jeśli po 24 godzinach nie pojawi się podrażnienie, możesz go używać.

Mają przykry zapach, który nieraz utrzymuje się na skórze nawet po spłukaniu.

Przez dobę po depilacji lepiej się nie opalać (mogą - ale nie muszą - pojawić się przebarwienia).

(mogą - ale nie muszą - pojawić się przebarwienia). Słabiej sobie radzą z grubymi włosami.

