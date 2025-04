Właściwości marihuany nie od dzisiaj wzbudzają wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że w przypadku zastosowania jej w kosmetyce, nie powinny nikogo bulwersować. Jeśli kosmetyk zawiera olej z konopi indyjskich możemy być pewne, że przyniesie naszej skórze same korzyści.

Kosmetyki z marihuaną - tak czy nie?

Właściwości lecznicze oleju z konopi silnie wpływają na regenerację naskórka powodując jego uelastycznienie i wygładzenie zmarszczek. Co jeszcze? Olej z konopi działa łagodząco na podrażnienia oraz genialnie nawilża skórę. To również bogate źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), wit. A, B1, B2, B6, C i E, fityny i kwasu kanabidiolowego, który ma silne działanie bakteriobójcze.

