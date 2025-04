Vis Plantis to polska, nowoczesna i specjalistyczna marka, która za cel postawiła sobie przywrócenie i wzmocnienie fizjologicznej równowagi skóry. Za skutecznością tych kosmetyków stoją lata doświadczenia oraz sprawdzone naukowo rozwiązania. Kosmetolodzy marki wierzą, że to rośliny i zwierzęta podsuwają nam skuteczne, naturalne rozwiązania, sprawdzone przez tysiące lat ewolucji.

Chętnie wykorzystywanymi przez Vis Plantis produktami są popularny ostatnio jad żmii i filtrat śluz ślimaka, bławatek, kora dębu i olej bawełniany.

Co więcej, kosmetyki marki Vis Plantis mają bardzo przystępne ceny: za balsam do ciała zapłacimy mniej więcej 22 zł, za krem do twarzy niecałe 30 zł. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie wybrane przez nas produkty z oferty marki.

