Zdrowa i promienna skóra wymaga intensywnej, a przede wszystkim odpowiednio dopasowanej do czynników zewnętrznych, pielęgnacji. W czym tkwi sekret? Oczywiście w stosowanych kosmetykach oraz domowych zabiegach. Wśród wszystkich dostępnych produktów z reguły szukamy tych, które dostarczają nam wręcz natychmiastowego efektu oraz pozwalają nam dłużej cieszyć się piękną skórą. Ale często zużycie pierwszego opakowania kosmetyku to dopiero początek do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Warto pamiętać, że nasza skóra potrzebuje aż miesiąca, by się zregenerować. Dlatego dopiero po tym czasie zmian pielęgnacyjnych możemy mówić o efektach. Jak odpowiednio dbać o cerę w poszczególnych porach roku? Podpowiadamy!

Reklama

Pielęgnacja skóry wiosną!

Pora roku, na którą wszyscy czekają z utęsknieniem. Tak jak przyroda budzi się do życia, tak i my potrzebujemy konkretnej dawki energii i witamin, żeby odzyskać utracony blask. Szczególnie jeśli zima dała nam i naszej skórze w kość. Jeśli twoja cera jest poszarzała i osłabiona, ten artykuł jest dla ciebie. Tego potrzebujesz wiosną:

wzmocnienia,

nawilżenia,

odżywienia,

odzyskania kolorytu,

odświeżenia.

A więc, do dzieła! Po pierwsze używaj łagodnych balsamów, emulsji oraz płynów do mycia, które dodatkowo nie podrażnią wystarczająco już osłabionej skóry. A po każdym oczyszczeniu zastosuj nawilżający hibiskusowy tonik do twarzy Sylveco. Dzięki dużej zawartości składników nawilżających, produkt skutecznie zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci, zapewniając jej odpowiedni poziom nawodnienia. Tonik o lekkiej żelowej formule odświeża i zmiękcza cerę, a także łagodzi podrażnienia. Po drugie, pamiętaj, że kremy do twarzy powinny mieć lżejszą konsystencję, żeby nie obciążać cery. Możesz używać też odżywczych olejków. I po trzecie, najważniejsze, nie zapominaj o regularnym peelingu. Systematyczne złuszczanie martwych komórek naskórka usprawnia wnikanie składników aktywnych do skóry oraz sprawia, że skóra będzie bardziej promienna i gładka.

Jak dbać o cerę latem?

Słońce i klimatyzacja. Kiedy bardzo dużo czasu spędzamy na świeżym, letnim powietrzu, nasza cera w mgnieniu oka jest przesuszona i odwodniona. Niestety, jest też bardzo narażona na szkodliwe działanie promieni UV, które przyspieszają jej starzenie się. Jak się okazuje klimatyzowane pomieszczenia również nie są przyjacielem skóry. Jak zapobiec negatywnym skutkom lata? Wystarczą 3 kroki: ochrona, nawilżenie oraz regeneracja. Dlatego w tym okresie wybieraj kremy z filtrem UV oraz te nawilżające. Podczas oczyszczania stosuj bardzo łagodne kosmetyki. Natomiast po opalaniu koniecznie użyj odżywczego i mocno natłuszczającego masła do twarzy oraz łagodzących maseczek. Żeby wyrównać koloryt skóry oraz zachować na dłużej ładną opaleniznę, rób regularne peelingi. Idealnym rozwiązaniem będzie peeling enzymatyczny marki Sylveco, który delikatnie, ale skutecznie rozpuszcza martwe komórki, a także wygładza i poprawia strukturę skóry, jednocześnie ujednolicając jej koloryt. Dzięki tylko powierzchownemu działaniu nie podrażnia, więc może być stosowany nawet w przypadku nadwrażliwości. Nie zapominaj również o piciu wody. Dzięki temu utrzymasz odpowiedni poziom nawilżenia skóry.

Triki na piękną cerę jesienią

Ty też po zakończeniu lata zmagasz się ze słonecznymi przebarwieniami i zmarszczkami? Doskonale znamy ten problem. Dodatkowo, cera traci blask, jest poszarzała i wrażliwa na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych takich jak niższe temperatury, wiatr czy deszcz. Jak możemy sobie pomóc? Odpowiedź jest prosta – właściwa pielęgnacja. Nasza skóra potrzebuje regeneracji i odżywienia, ale także odpowiedniego przygotowania do nowych warunków za oknem. Oto nasze triki:

stosuj lekki krem nagietkowy Sylveco o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych, gojących i oczyszczających. Zastosowanie tego cennego surowca gwarantuje w lekkim kremie nagietkowym skuteczną pielęgnację i regenerację w przypadku skóry podrażnionej.

o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych, gojących i oczyszczających. Zastosowanie tego cennego surowca gwarantuje w lekkim kremie nagietkowym skuteczną pielęgnację i regenerację w przypadku skóry podrażnionej. Rób regularne peelingi.

Do oczyszczania używaj delikatnego toniku Sylveco.

Postaw na emolienty.

Pokonaj przebarwienia i zmiany skórne z żelem punktowym Sylveco, który przyspiesza regenerację skóry.

Pielęgnacja cery zimą - najważniejsze zasady

Nikogo nie zdziwi fakt, że nasza cera jest najbardziej narażona na szkodliwe czynniki zewnętrzne właśnie zimą. Niska temperatura, duża wilgotność, smog i wiatr to przyczyny złej kondycji skóry. Do tego dochodzi odwodnienie i podrażnienie, a nawet stany zapalne. Zimą natłuszczamy cerę odżywczymi kremami o działaniu ochronnym, stosujemy kosmetyki z filtrem UV oraz złuszczamy martwy naskórek. Bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie cery. W tym wypadku z pomocą nadchodzi rumiankowy żel do twarzy Sylveco, który nie tylko głęboko oczyszcza, ale także ma właściwości antybakteryjne. Zawiera łagodny, ale jednocześnie skuteczny środek myjący, który nie podrażnia nawet najbardziej wrażliwej skóry. Usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, odblokowuje pory i reguluje procesy odnowy komórek naskórka. Żel został wzbogacony olejkiem z rumianku lekarskiego, który posiada właściwości przeciwzapalne, gojące i łagodzące. Systematyczne stosowanie pozwala zachować gładką, miękką, zdrową skórę.

Jak wiecie, każda pora roku rządzi się swoimi prawami. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jakich kosmetyków używać, żeby dodatkowo nie obciążać cery.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Sylveco