Aby już dzisiaj przybliżyć sobie magię świątecznego nastroju, polecamy... bosko pachnące balsamy i masła do ciała, kremy do rąk oraz żele pod prysznic. Specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd kosmetyków o pięknych świątecznych zapachach z nutą czekolady, karmelu, cynamonu, malin, wiśni, wanilii i imbiru.

Zimą nie wyobrażamy sobie kąpieli bez dodatku czekoladowego balsamu do ciała, waniliowego płynu do kąpieli i masła o zapachu cyn. Naszym ukochanym kosmetykiem do pielęgnacji ciała jest czekoladowo-karmelowe masło do ciała marki Bielenda. Do pielęgnacji ust natomiast polecamy karmelowe masełko. Zajrzyjcie do galerii po więcej słodkich inspiracji!

