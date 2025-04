Najwyższy czas rozpocząć przygotowania do wiosny! W tym czasie warto zadbać o swoje ciało. Wystarczy tylko kilka drobnych zmian w codziennej pielęgnacji, aby po kilku tygodnia zauważyć spektakularne rezultaty.

Jak przygotować się do wiosny?

Oczywiście należy zacząć od złuszczania! Od dzisiaj waszym najlepszym przyjacielem powinien zostać ujędrniający peeling do ciała i enzymatyczny peeling do twarzy. Tych produktów używajcie 2 razy w tygodniu. Na twarz nakładajcie regularnie maseczki nawilżające. My polecamy azjatyckie maski w płachcie. Dają naprawdę spektakularne efekty!

To również najwyższa pora, aby zacząć używać kremu nawilżającego z filtrem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Co prawda nie da on spektakularnych efektów po jednym zastosowaniu. Rezultaty zobaczycie dopiero za 10-15 lat. Ale będziecie miały mniej zmarszczek i przebarwień słonecznych niż wasze rówieśniczki. Prawda, że to jest warte zachodu?

Skóra po długich zimowych miesiącach jest zazwyczaj blada. Widać na niej wszystkie niedoskonałości - naczynka i żyłki. Aby poczuć się lepiej we własnej skórze, wklepujcie w ciało delikatnie brązujący balsam. Dzięki niemu będziecie wyglądały jak po powrocie z wakacji. To poprawi również wasze samopoczucie!

