W czasie weekendowych wyjazdów staramy się ograniczyć ilość zabieranych rzeczy. Przecież jedziemy tylko na 2-3 dni! Dlatego nie ma sensu zabierać ze sobą ogromnej walizki wypchanej ubraniami i kosmetykami, których i tak bardzo często nie używamy. Zobaczcie, jakie produkty są wam niezbędne, aby przetrwać te dni.

Kosmetyki, które warto zabrać na weekendowy wyjazd

Na naszej liście znalazło się 13 kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Znajdziecie wśród nich żel pod prysznic, który działa jak balsam do ciała, głęboko regenerujący szampon do włosów czy sól morską do włosów. Nie zapomniałyśmy również o kremie z filtrem czy płynie micelarnym. My na takie wyjazdy zabieramy również balsam do ciała w spray, jest wygodny w aplikacji i błyskawicznie się wchłania.

Pewnie wiele z was będzie zdziwionych, że zrezygnowałyśmy z serum do twarzy, kremu na noc i krem pod oczy. Jeżeli wasza skóra nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji i nie jest wyjątkowo problematyczna, to jesteśmy pewnie, że nic się jej nie stanie, gdy przez kilka dni będziecie używały jedynie kremu nawilżającego.

W zestawieniu pojawiło się również kilka kosmetyków do makijażu, które pozwolą wam wyglądać pięknie i czuć się pewnie, nawet podczas beztroskiego weekendu za miastem.

