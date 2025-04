Wbrew pozorom pakowanie wakacyjnej kosmetyczki powinno być dokładnie zaplanowane - każda wolna przestrzeń w walizce jest na wagę złota. Dlatego dokładnie przemyśl, jakie kosmetyki chciałabyś ze sobą zabrać.

Reklama

Kosmetyki na wakacje 2015

Bez wątpienia wasz kosmetyczny niezbędnik na wakacje powinien zawierać kremy z filtrem. Najlepiej, jeżeli zabierzecie ze sobą 2 produkt do opalania - z wysokim filtrem na pierwsze dni urlopu i z mniejszym na kolejne. Przyda się również krem ochronny przeznaczony specjalnie do twarzy, która jest szczególnie wrażliwa na działanie promieni słonecznych. Nie zapominaj również o pomadce ochronnej do ust, odżywce chroniącej włosy przed szkodliwym działaniem wody morskiej i promieni słonecznych oraz balsamie po opalaniu - każdej z nas zdarzyło się zasnąć na plaży!

My nie wyobrażamy sobie wypoczynku bez ulubionych perfum w letniej odsłonie, delikatnego kremu BB do twarzy - w tym czasie zapominamy o ciężkich podkładach. Przyda się również wodoodporny tusz do rzęs i puder brązujący z drobinkami, który doskonale podkreśli piękną opaleniznę. Jeżeli nie chcecie wozić ze sobą pełnowymiarowych produktów, zawsze możecie zastąpić je specjalnymi mini kosmetykami na podróż.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

7 mało znanych marek kosmetycznych

14 sprawdzonych kosmetyków na niedoskonałości

15 najlepszych tuszy do rzęs