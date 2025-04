Wszystkie doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jaki wpływ na nasze ciało ma sen. Ale czy na pewno w stu procentach wykorzystujemy jego potencjał? Wieczorną pielęgnację najczęściej załatwiamy zmyciem makijażu i nałożeniem kremu (a jak jest na nim dodatkowo napisanej "na noc" to wydaje nam się, że zrobiłyśmy dla skóry wszystko co powinniśmy). Tak naprawdę to tylko kropla w morzu potrzeb. Warto o wiele lepiej wykorzystać czas, w którym najlepiej regeneruje się nasza skóra. Co jeszcze możemy dla niej zrobić?

Jakie kosmetyki warto stosować na noc?

Pielęgnacja twarzy to oczywiście podstawa. Po sumiennie wykonanym demakijażu i stonizowaniu skóry, nałóżcie mocno skoncentrowane serum (najlepiej z witaminą C albo kwasami owocowymi) i maskę - to połączenie ma o wiele silniejsze działanie niż sam krem na noc. Maskę zmyjcie rano lekkim tonikiem i rozpocznijcie standardową poranną pielęgnację. Raz na jakiś czas polecamy zamienić serum na lekki olejek brązujący - skóra będzie miała piękny, brzoskwiniowy kolor. Pomimo zastosowania serum i maski nie zapominajcie o kremie pod oczy. Nocą możecie pozwolić sobie nawet na ten o gęstszej, wolniej wchłaniającej się formule. Rano obudzicie się bez cieni pod oczami i opuchlizny.

Nie zapominajcie, że noc to również doskonała okazja do odpowiedniego zadbania o ciało. Tak tak, podczas snu możecie się ujędrnić i wyszczuplić. W tym przypadku najlepiej sprawdzą się szybko wchłaniające się serum. I tak jak w przypadku twarzy, raz na tydzień doradzamy zastąpienie zabiegu ujędrniającego, zabiegiem opalającym. Na rynku dostępne są preparaty, które potrafią nadać ciału koloru pięknej opalenizny już w jeden wieczór.

Podczas wszystkich rytuałów nie zapomnijcie o włosach. Możecie wetrzeć w nie tyle regenerujących olejków ile dusza zapragnie. Rano, po rozczesaniu włosów, wystarczy je umyć i nie trzeba już nakładać żadnej odżywki. Genialna oszczędność czasu.

