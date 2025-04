W tym miesiącu w moim zestawieniu pojawiło się kilka nowości kosmetycznych, ale nie zapomniałam również o kremach, maskach i peelingach, które wszystkie dobrze znacie. Zobaczcie, jakie produkty warto przetestować w najbliższych tygodniach.

TOP 5 na listopad 2017: wybór redaktor działu Uroda

Kosmetyki, które warto przetestować w listopadzie

Wiele kobiet rezygnuje z używania tradycyjnych podkładów i zastępuje je kremami koloryzującymi. Tym razem moją uwagę zwrócił krem o lekkiej konsystencji marki Uriage, który skutecznie działa na wszystkie przyczyny trądziku. Dzięki uniwersalnemu odcieniowi, który doskonale dopasowuje się do skóry, wyrównuje koloryt oraz maskuje niedoskonałości i zaczerwienienia powstałe wskutek wcześniejszych zmian trądzikowych. Dodatkowo chroni przed promieniowaniem UVA/UVB (SPF30) oraz zmniejsza ryzyko pojawienia się zmian posłonecznych. Zapewni matowe wykończenie i pozostawia skórę gładką, rozświetloną i nawilżoną.

Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na innowacyjną mikropilingującą maskę rozświetlającą w piance marki SVR. Produkt powstał w wyniku połączenia witaminy C w najwyższym stężeniu oraz unikalnych składników aktywnych o działaniu ujędrniającym i ujednolicającym skórę. Produkt zawiera bardzo wysokie stężenie składników aktywnych, które stanowią aż 50% formuły maski. Dzięki lekkiej konsystencji pianki łatwo się aplikuje i wtapia w skórę. Jest hipoalergiczny, nie zawiera olejów mineralnych i parabenów, a jej delikatny zapach to zasługa niealergizujących substancji.

A co powiecie na kojącą maseczkę do twarzy? Antirougeurs Calm od Avene to intensywna terapia dla skóry naczyniowej oraz z problemem trądziku różowatego. Maska może być stosowana zawsze wtedy, gdy potrzebujecie szybkiego i dogłębnego ukojenia. Po jej zastosowaniu skóra odzyskuje komfort, a zaczerwienienia przestają być widoczne.

Nasze hity! Kosmetyczna lista zakupów na listopad