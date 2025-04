Czy warto wydawać dużo na kosmetyki? Zależy na jakie! Oczywiście są produkty, w które warto zainwestować - krem i serum do twarzy, krem pod oczy, podkład i puder. Jednak na żel pod prysznic, balsam do ciała czy krem do rąk nie warto wydawać fortuny. Zgadzacie się z nami?

Kosmetyki, na których możesz zaoszczędzić:

Żel pod prysznic - jego głównym zadaniem jest usunięcie brudu i potu, dlatego nie warto wydawać 80 zł na kosmetyk, który będzie miał takie samo działanie jak ten za 8 zł. Masło lub balsam do ciała - do jeden z moich ulubionych kosmetyków do pielęgnacji. Zdarza mi się stracić głowę i wydać na nie za dużo. Jednak doskonale wiem, że nie ma to większego sensu. Peeling do ciała - osobiście jestem zakochana w peelingach do ciała marki Joanna. Uwielbiam je za piękne owocowe zapachy! Szampon do włosów - tak samo jak żel pod prysznic ma usunąć zanieczyszczenia i łój. Warto jednak dobrać produkt odpowiadający indywidualnym potrzebom włosów i skóry głowy. Lakier do paznokci - wypróbowałam chyba większość produktów dostępnych na rynku i nie ma znaczenia, ile kosztowały, bo i tak odpryskiwały po 2-3 dniach. Wszystko się zmieniło gdy trafiłam na lakiery Essence i Astor - są genialne. Szminka do ust - buble znajdziemy zarówno wśród propozycji marek ekskluzywnych i tych z niższej półki cenowej. Jeżenie nie używałyście nigdy szminek Golden Rose, musicie to nadrobić! Tusz do rzęs - pewnie wiele z was się ze mną nie zgodzi, ale mascarę również zaliczam do tej grupy. Dlaczego? Bo nie widzę wyraźnej różnicy w działaniu tanich i drogich produktów. Według mnie wszystko zależy od szczoteczki! Żel do mycia twarzy - w mojej łazience znajdziecie naprzemiennie kosmetyki kilku marek - Mixa, Garnier, Lirene, Under Twenty - są genialne i kosztują kilkanaście złotych. Krem do rąk - większość kremów popularnych marek doskonale nawilży i zregeneruje wasze dłonie, więc po co przepłacać?

W galerii poniżej znajdziecie moje ulubione kosmetyki do pielęgnacji i makijażu, które kosztują od kilku do kilkunasty złotych. Może powinnam jeszcze coś wypróbować? Jak myślicie?

