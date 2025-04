Sylveco to polska marka tworząca kosmetyki przeznaczone dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Sztandarowym składnikiem produktów jest ekstrakt z kory brzozy, zawierający betulinę i kwas betulinowy. Marka powstała w 1992 roku i od tamtej pory wypuściła już kilka linii kosmetyków, głównie o działaniu regenerującym i pielęgnacyjnym.

Reklama

Kosmetyki marki Sylveco nie zawierają sztucznych barwników, konserwantów ani substancji zapachowych. Na próżno w nich szukać olejów silikonowych, glikoli czy pochodnych ropy naftowej. Mają za to surowe, tłoczone na zimno oleje roślinne i woski, będące najbardziej przyjaznymi emolientami. Zawierają masła roślinne z pierwszego tłoczenia, które zabezpieczają skórę przed promieniowaniem słonecznym, ekstrakty roślinne o wielu właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych. Naszą ulubioną linią jest zdecydowanie ta do włosów z olejem lnianym.

Ceny? Bardzo przystępne. Za krem do twarzy zapłacimy mniej więcej 30 zł, za maseczkę do włosów 25 zł, a za krem do rąk 10 zł.

Reklama

Więcej o markach kosmetycznych:

Poznaj markę: It's skin

Poznaj markę: Davines

Poznaj markę: John Master Organics