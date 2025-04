Montibello to hiszpańska marka profesjonalnych kosmetyków, która narodziła się w Barcelonie w 1967 roku. Znana dotychczas z produktów do włosów oraz farb fryzjerskich, w tym roku poszerza swoją ofertę o profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji skóry.

To produkty tworzone z pasją, które wykorzystywane są w salonie podczas ekskluzywnych zabiegów oraz w pielęgnacji domowej, będącej kontynuacją rytuałów u profesjonalisty. W ofercie znajduje się 16 zabiegów dostosowanych do różnego rodzaju skóry oraz 60 produktów do samodzielnego zastosowania. Produkty Montibello to kosmetyki wysokiej jakości, opracowywane naukowo, stanowiące wyraz jej unikalnego stylu i charakteru. Produkty powstają w laboratoriach, w oparciu o pracę ekspertów i naukowców. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie wybrane przez nas produkty!

