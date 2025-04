Podstawowym zadaniem kosmetyków jest odpowiednie nawilżenie, odżywienie oraz utrzymanie idealnej wręcz kondycji skóry. Dlatego właśnie kobiety tak je uwielbiają. Stosujemy wiele kremów oraz balsamów, które uzupełniają nasze pielęgnacyjne rytuały. Mamy oddzielny krem do twarzy, pod oczy, do rąk, do stóp oraz do całego ciała. W naszej łazience nie brakuje również kosmetyków przeznaczonych do konkretnych problemów skórnych, takich jak przesuszenie lub zmarszczki. Szeroka oferta produktów na rynku powoduje, że półki w drogeriach aż uginają się od ich ilości, a my najczęściej nie wiemy, na które się zdecydować. Podpowiadamy, jakie preparaty wybierać, aby osiągnąć oczekiwane efekty.

Zacznij od oczyszczania!



To jedna z podstawowych czynności, które wpisują się do rytuału pielęgnacyjnego każdej kobiety. Dobry kosmetyk powinien nie tylko usuwać makijaż i wszystkie jego pozostałości, ale również odpowiednio dbać o cerę. Należy pamiętać, że to właśnie oczyszczanie zapewnia efekty kolejnych kosmetyków. Jaki produkt wybrać spośród setek dostępnych na rynku? Skuteczna pielęgnacja nie obejdzie się bez płynu lub mleczka do demakijażu, które usuwają wszelkie zabrudzenia i przygotowują cerę do dalszych kroków. Dobrą alternatywą będzie żel myjący do twarzy marki BIOLAVEN, który delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę z wszelkich zabrudzeń i makijażu. Łagodne detergenty i fizjologiczne pH gwarantują zachowanie naturalnej bariery lipidowej, a dodatek oleju z pestek winogron zapobiega wysuszeniu. Na tym nie koniec! Jeśli nie jesteś przekonana do standardowych płynów, a tłusta konsystencja mleczka to nie twoja bajka, postaw na płyn micelarny BIOLAVEN. Doskonale oczyszcza, usuwa nawet wodoodporny makijaż oraz odświeża skórę. Działa nawilżająco, zapobiega wysuszeniu i koi podrażnioną skórę. Zawarty w nim olejek eteryczny z lawendy sprawi, że oczyszczanie jest niezwykle przyjemne! Po zastosowaniu tego kosmetyku skóra pozostaje czysta, świeża i dobrze nawilżona. Tradycyjne mydło zastąp naturalnym mydłem lawendowym tej samej marki. Myje delikatnie, ale skutecznie. Świetnie sprawdzi się przy skórze problematycznej, z tendencją do przebarwień, trądziku, a nawet z pierwszymi oznakami starzenia. Nada się też do pielęgnacji całego ciała.

Pielęgnacja skóry twarzy – co wybrać?



Pewnie tak jak my, stojąc w drogerii, zastanawiasz się, czego tak naprawdę potrzebuje twoja cera. Który krem i serum okaże się naprawdę skuteczne? Spieszymy z podpowiedzią! Pamiętaj jednak, że dopiero dokładnie oczyszczona skóra jest gotowa na przyjęcie kolejnego kosmetyku do twarzy, czyli kremu. Warto stosować oddzielny preparat na dzień i inny na noc. Do porannej pielęgnacji używamy lżejszego kremu, podczas gdy na noc możemy zastosować bogatszy w składniki kosmetyk. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji jest nawilżająco-ochronny krem BIOLAVEN. Zawiera odżywczy olej z pestek winogron i witaminę E, które chronią przed wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników, przywracając skórze miękkość i elastyczność. Będzie też idealną bazą pod makijaż oraz ratunkiem dla okolic przemęczonych oczu. Dzięki lekkiej konsystencji doskonale się rozprowadza i wchłania. Z kolei na noc wybierz nawilżająco-regenerujący krem tej samej marki. Zawiera odżywczy olej z pestek winogron, masło avocado, skwalan i witaminę E, które chronią przed wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników. Dzięki połączeniu składników silnie nawilżających i łagodzących, wspomaga procesy naprawcze skóry, zachodzące nocą. Idealnym dopełnieniem pielęgnacji twarzy będzie stosowanie serum przeciwzmarszczkowego do twarzy i szyi BIOLAVEN. Jego działanie wyrównuje koloryt cery oraz wspomaga procesy odbudowy kolagenu i elastyny. Zawiera olej sojowy, z pestek winogron, arganowy i skwalan roślinny, które nawilżają, odżywiają i wygładzają. Witamina E, będąca naturalnym antyoksydantem, spowalnia procesy starzenia się skóry i niweluje skutki działania szkodliwych czynników zewnętrznych.

Kosmetyki do pielęgnacji ciała



Podobnie jak skóra twarzy, całe ciało potrzebuje codziennej pielęgnacji, dostosowanej do naszych potrzeb. Dzięki temu będziemy mogły pochwalić się piękną i zdrową skórą. Większość z nas po kąpieli stosuje balsam do ciała, aby zachować poziom nawilżenia. Czy przynosi on oczekiwane efekty? Nawilżająco-wygładzający balsam do ciała BIOLAVEN, zawierający odżywczy olej z pestek winogron, przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry wymagającej. Podczas systematycznego stosowania chroni przed wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników, przywraca miękkość i elastyczność. Lekka konsystencja preparatu doskonale się rozprowadza i wchłania, pozostawiając skórę gładką, nawilżoną i zrelaksowaną. Pielęgnacja zapewnia również dobre samopoczucie, dlatego ten balsam urozmaicony jest w olejek eteryczny z lawendy, który pozwala odczuć cudowne odprężenie i ukojenie. Warto mieć na uwadze, że dłonie to wizytówka każdej kobiety, dlatego powinnaś mieć oddzielny krem, który o nie zadba. Bogaty w składniki odżywcze krem do rąk BIOLAVEN jest przeznaczony do intensywnej pielęgnacji przesuszonej i szorstkiej skóry dłoni. Zawiera masło shea, olej z pestek winogron, masło avocado, mocznik, skwalan i lecytynę sojową, które silnie nawilżają, uzupełniają niedobory lipidów i chronią delikatną skórę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.

Kosmetyki na długie wieczory



Relaksująca, wieczorna kąpiel to nie tylko świetny sposób na zakończenie męczącego dnia, ale również za zadbanie o swoje ciało. Na jakie produkty do kąpieli się zdecydować? Nawilżająco-relaksujący żel BIOLAVEN delikatnie, ale skutecznie oczyszcza i odświeża. Łagodne detergenty i neutralne pH gwarantują zachowanie naturalnej bariery lipidowej, a dodatek oleju z pestek winogron wspomaga regenerację przesuszonej skóry. Codzienne stosowanie żelu pod prysznicem, czy w czasie kąpieli, pozwala cieszyć się dobrze nawilżoną, aksamitnie miękką i gładką skórą. Co więcej, zawiera olejek eteryczny z lawendy, który uprzyjemni ci wieczór w wannie. Brzmi wspaniale, prawda? Przy codziennej pielęgnacji nie zapomnij o tej najbardziej wrażliwej części ciała. O fizjologiczną równowagę skóry i błon śluzowych zadba żel do higieny intymnej BIOLAVEN. Łagodne detergenty i niskie pH (4.0) utrzymują naturalną mikroflorę bakteryjną i zmniejszają ryzyko infekcji.

Kosmetyki do pielęgnacji włosów



Lśniące włosy to marzenie każdej z nas. Suche, przetłuszczające się, matowe, łamliwe – każdy rodzaj potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Pamiętaj, że szampon dobieramy do skóry głowy, natomiast odżywkę do rodzaju włosów. Jeśli nie jesteś pewna, który będzie dla ciebie właściwy, wybierz uniwersalne kosmetyki, które dzięki swoim składnikom dbają o każdy rodzaj. Wzmacniająco-wygładzający szampon BIOLAVEN do każdego rodzaju włosów delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę głowy, nie podrażniając nawet najbardziej wrażliwej. Olej z pestek winogron zapewnia włosom miękkość, gładkość i sprawia, że stają się bardziej odporne na niekorzystne czynniki. W parze z szamponem powinna iść odżywka. Nawilżająco-wygładzająca odżywka tej samej marki dostosowana jest do każdego rodzaju włosów. Zawiera kompleks składników chroniących przed utratą wilgoci oraz wzmacniających, m.in. olej z pestek winogron, masło avocado i ksylitol. Dodatek alginatu wygładza pasma, a panthenol pozwala zregenerować włosy na całej ich długości. Lawendowy olejek eteryczny zapewnia im piękny zapach.

Pamiętaj, że na kondycję skóry ma wpływ to, jak o nią dbamy każdego dnia. W skład serii BIOLAVEN wchodzi aż 12 produktów wyróżniających się bezpiecznym i całkowicie naturalnym składem, co gwarantuje skuteczność ich działania. Teraz już wiesz, co powinno znaleźć się w twojej łazience!

Materiał powstał we współpracy z marką BIOLAVEN