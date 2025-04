Dzielicie się kosmetykami ze swoim facetem? Nie? Przecież nie ma sensu kupować kolejnych produktów, tylko dlatego, że są wyprodukowane specjalnie dla mężczyzn. Ba! Nawet namawiamy was, abyście dzieliły się kosmetykami ze swoimi połówkami. Dlaczego? Panowie bardzo często wybierają produkty, które nie są dopasowane do ich typu skóry czy włosów. Kierują się jedynie enigmatycznym napisem na opakowaniu.

Kosmetyki, którymi możesz dzielić się ze swoim facetem

Nam udało się znaleźć aż 8 produktów, którymi możesz dzielić się ze swoim facetem. Oczywiście na naszej liście znalazł się żel pod prysznic, krem do rąk, balsam do ust czy szampon do włosów. Jednak przekonajcie swoich chłopaków, mężów czy narzeczonych, aby używali lepiej dobranych kremów do twarzy. Ciężko w tak wąskiej ofercie męskich kosmetyków znaleźć produkty, które zaspokoją potrzeby wszystkich.

Naszym zdaniem nie ma sensu kupować również dwóch pianek do golenia. Jednak tutaj kłaniamy się w stronę produktów dla panów. Faktycznie nie mają tak wymyślnych zapachów, ale są dużo tańsze i bardzo często lepsze niż te dla kobiet.

