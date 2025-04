Każda z nas ma listę kosmetyków, które najbardziej kojarzą jej się z dzieciństwem. My, urodzone w latach 80. mamy przynajmniej kilka typów, z którymi wszystkie się zgadzamy i wspominamy z rozrzewnieniem. Dla niektórych jest to szampon do włosów dla dzieci, dla innych paleta cieni do powiek, a dla innych zapach wody kolońskiej dziadka.

Nasze ulubione kosmetyki z lat 90.

Zrobiłyśmy w redakcji małą sondę i wspólnie wybrałyśmy kilkanaście produktów, które kojarzą się nam z naszym dzieciństwem, przypadającym na lata 90.

Na naszej liście znalazły się m.in. szampony do włosów Herbal Essences, których zapachy pamiętamy do dzisiaj. Chyba każda mała dziewczynka miała błyszczyk do ust w kulce - Top Choice. Kupowałyśmy je w kiosku i cieszyłyśmy się, że mamy kosmetyk dla dorosłych.

Z łezką w oku wspominamy również szminki Celia (nadal można je kupić) i puder w kompakcie Constanse Carroll. Tych produktów z kolei używały nasze mamy. Gdy byłyśmy starsze, podkradałyśmy je regularnie i miałyśmy nadzieję, że nic nie zauważy :)

Jesteś ciekawa, co jeszcze zapadło nam w pamięć? Zajrzyj do naszej galerii!

