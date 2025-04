Hagi jest kilkuletnią polską rodzinną firmą produkującą naturalne kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała. Łączą wysoką jakość składników ze skutecznością działania.

Zaczęło się od natury... Od zachwytu jej pięknem, prostotą i harmonią – wyznają założyciele Hagi

Produkty Hagi są w 100 proc. naturalne i wytwarzane ręcznie, wyłącznie tradycyjnymi metodami. Do ich tworzenia manufaktura wykorzystuje lokalne surowce i polskie zioła.

Dla kogo są produkty Hagi?

W ofercie marki każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od typu skóry i wieku. Są kosmetyki dla dorosłych, a w przygotowaniu linia dla najmłodszych – Hagi Baby. Wszystkie produkty są przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie. Receptury powstają przy udziale chemików kosmetologów, a te dla najmłodszych także lekarzy pediatrów i dermatologów specjalizujących się w pielęgnacji dzieci.

Dlaczego kosmetyki Hagi podzielono na 5 kategorii?

Podział jest inspirowany naturą – 5 kategorii odpowiada żywiołom: Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza, a Piąty Żywioł przeznaczony dla osób, które lubią mocne zapachy. Ułatwia wybór produktów do pielęgnacji. Wystarczy sprawdzić, do którego żywiołu należysz i sięgnąć po najbardziej odpowiedni kosmetyk. W każdej kategorii znalazły się produkty do oczyszczania skóry i jej pielęgnacji. Wybierz swój żywioł Hagi:

Ogień

Kosmetyki z tej kategorii Hagi poleca osobom aktywnym, pełnym energii. Odżywiają i odmładzają skórę, poprawiają jej jędrność i regenerują. Działają pobudzająco, a jednocześnie chronią skórę przed szkodliwym działaniem środowiska (wolne rodniki!) Ich składniki regenerują, usuwają zrogowaciały naskórek, wygładzają, koją podrażnienia i wzmacniają kruche naczynka.

Woda

Produkty z tej grupy przeznaczone są dla kobiet w ciąży i dzieci – wytwarza się je ze składników działających bardzo łagodnie. Ich zadaniem jest wzmacnianie delikatnej skóry dziecka i przyszłej mamy. Emolienty, takie jak: olejek ze słodkich migdałów, masło kakaowe i shea wzmacniają naturalny ochronny płaszcz lipidowy skóry. Produkty Hagi z kategorii Woda są delikatne, lekko natłuszczają i nawilżają. Nie zawierają drażniących substancji.

Powietrze

Ten żywioł Hagi przypisuje alergikom i osobom ze skórą atopową. Kosmetyki dla nich przeznaczone powstają z ekologicznych olejów, których skład jest zbliżony do naturalnych lipidów znajdujących się w skórze. Są to oleje bogate w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, jak olej z wiesiołka czy ogórecznika. Kosmetyki Powietrza są wytwarzane bez użycia olejków eterycznych i barwników. Mają pielęgnować skórę tak, by nie wywołać żadnej jej reakcji, ale też skutecznie ją chronić.

Ziemia

Po kosmetyki tej kategorii powinny sięgać osoby ze skórą wymagającą. W recepturze produktów dla żywiołu Ziemi znalazły się ekstrakty ziołowe, oliwa z oliwek, olej rycynowy, kokosowy, palmowy, rycynowy oraz emolienty, takie jak: masło shea, kakaowe, olej z awokado i jojoba. Ekstrakty z krwawnika, skrzypu polnego, babki lancetowatej, pokrzywy, dziewanny i rumianku mają dobroczynny wpływ na skórę. Walczą z jej suchością, przetłuszczaniem się, podrażnieniami i stanami zapalnymi. Barwy i zapachy kosmetyków Ziemi pochodzą wyłącznie z roślin i minerałów.

Piąty Żywioł

Produkty z tej grupy Hagi poleca osobom, które lubią piękne zapachy. Działają zarówno na skórę, jak i na zmysły. Regenerują i odżywiają. Ich zadaniem jest jednocześnie dbać o skórę i poprawiać nastrój. Produkty Piątego Żywiołu mają intensywne zapachy. Są to kosmetyki pielęgnacyjne i świece na bazie wosku sojowego i naturalnych olejków eterycznych. Wykorzystuje się w nich najwyższej jakości oleje – z pestek truskawek, zielonej kawy, orzechów macadamia, śliwkowy i jojoba.

Reklama

