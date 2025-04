Kosmetyki Ewy Chodakowskiej, czyli o co chodzi w filozofii marki beBIO?

Ewa Chodakowska zaskoczyła swoich fanów i w kwietniu 2019 roku wspólnie z zespołem pasjonatów wszystkiego, co naturalne wprowadziła na polski rynek nową, wyjątkową markę kosmetyków do codziennej pielęgnacji. Chodzi o beBIO, czyli żele, balsamy i dezodoranty, w których kryje się ponad 99% składników pochodzenia naturalnego.

Reklama

Uprawiam sport i zdrowo się odżywiam. Pomyślałam więc, że nadszedł czas na świadomą pielęgnację ciała. Testowałam naturalne kosmetyki dostępne na rynku, niestety nie zawsze było o nie łatwo. Dlatego we współpracy z ekspertami kosmetycznymi i pasjonatami zdrowego stylu życia, stworzyłam naturalne kosmetyki beBIO, które w ponad 99% składają się ze składników pochodzenia naturalnego. Moim marzeniem było, żeby marka była demokratyczna - dostępna dla ogromnej większości i tak się stało - mówi Ewa Chodakowska.

Naturalne i w rozsądnej cenie

Skąd pomysł na tego typu kosmetyki? Marka beBIO wierzy, że wszystko, co nakładamy na skórę, ma wpływ nie tylko nasz wygląd, ale i samopoczucie. To dlatego kosmetyki Ewy Chodakowskiej spełniają wszystkie potrzeby pielęgnacyjne, a do tego zaskakują dobrą ceną (żele pod prysznic to kosz 19,99 zł, a balsamy do ciała 29,99 zł). Produkty zawierają ponad 99% naturalnych składników super foods. Ale to nie koniec. BeBIO dba o naszą planetę. W produkcji kosmetyków używa się wody dejonizowanej, a marka ma swoją własną oczyszczalnię ścieków. Wszystkie opakowania nadają się też do recyklingu, a same kosmetyki są wegańskie!

Produkty z ekstraktem z afrykańskiego pieprzu i słodkich migdałów - czym się wyróżniają?

Fot. Materiały prasowe

Żele pod prysznic zaskakują wspaniałym, delikatnym zapachem i swoimi właściwościami pielęgnacyjnymi. Doskonale myją, a dzięki minerałom z soli morskiej i kompleksowi mikroelementów dodatkowo wspierają funkcjonowanie skóry. 99,4% ich składników stanowią super foods pochodzenia naturalnego! To dzięki nim kosmetyki nawilżają. Natomiast aloes koi podrażnienia.

Fot. Materiały prasowe

Balsamy za to powstały z myślą o trwałym nawilżeniu i ujędrnieniu, dzięki czemu skóra staje się piękniejsza i gładsza każdego dnia. We wszystkich balsamach beBIO znajdziemy aż 99,4% składników pochodzenia naturalnego! Kompozycja bogata w super foods to prawdziwy raj dla zmysłów i ciała!

Hitem okazały się żele i balsamy z linii migdał i pieprz afrykański. Kosmetyki opóźniają proces starzenia się i oczyszczają skórę. Olejek z migdałów to bogactwo witamin, magnezu, protein i soli mineralnych. Usuwa martwe komórki naskórka, nawilża, łagodzi podrażnienia i szybko się wchłania. Pieprz działa za to detoksykująco, antybakteryjnie, poprawia krążenie i oczyszcza.

Wielki test Recenzentek serwisu Wizaż.pl!

Nie ma lepszej rekomendacji produktu niż test przeprowadzony przez niezależne Recenzentki. Użytkowniczki serwisu Wizaż.pl miały przyjemność sprawdzić działanie żelu i balsamu beBIO z ekstraktem z afrykańskiego pieprzu i słodkich migdałów. Jak oceniły te produkty?

Aż 96% Wizażanek twierdzi, że oba produkty spełniły ich oczekiwania, a 95% testerek po zakończeniu testu ponownie po nie sięgnie!

94% Recenzentek poleci produkty Pieprz Afrykański i Migdał beBIO swojej przyjaciółce.

Jestem pod wrażeniem naturalnego składu. Cieszę się, że to kolejna marka, która zrezygnowała z nadmiernej i sztucznej chemii – ladydot.

100% Recenzentek również docenia, że produkty Pieprz Afrykański i Migdał beBIO są naturalne i wegańskie.

Aż 98% kobiet twierdzi, że po jego użyciu produktów beBIO skóra jest miękka i ukojona, a 93% dziewczyn zgadza się z opinią, że odkąd stosują balsam to zwiększyło się uczucie komfortu na ciele.

Balsam ma bardzo lekką konsystencję, ale pomimo tego robi robotę. Bardzo ładnie nawilża ciało, sprawia, że wizualnie skóra jest o wiele ładniejsza. Ma intrygujący zapach, tzn. już przy pierwszym użyciu masz wrażenie, że korzystasz z wysokopółkowego produktu – Alina 725.

Materiał powstał z udziałem marki beBIO.

*Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie wizaz.pl na grupie 96 kobiet w terminie grudzień 2019 r.