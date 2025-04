Wiosna już puka do naszych drzwi! To najwyższy czas, aby zacząć "porządki" po zimowych miesiącach. W tym okresie zazwyczaj odpuszczamy sobie wiele zabiegów pielęgnacyjnych. Zapominamy o regularnym peelingu, używanie balsamu brązującego czy antycellulitowego. Ale spokojnie, wszystko da się naprawić. Zatem do dzieła!

Jak wiosną wyglądać młodziej?

Aby poprawić wygląd skóry potrzeba trochę czasu, systematyczności i cierpliwości. Nie liczcie na natychmiastowe efekty! Kosmetyki do użytku domowego dają bardzo dobre efekty, ale musicie je stosować przed dłuższy czas.

Zacznijmy od twarzy, która po zimie jest pozbawiona blasku i przesuszona. Zbawienny wpływ na takie problemy będzie miała witamina C, która doskonale rozświetla, zapobiega przebarwieniom i rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Pamiętajcie również o codziennym używaniu serum, kremu nawilżającego i kosmetyku pod oczy. Aby poprawić koloryt skóry, stosujcie delikatne żele samoopalające. Przed ich zastosowaniem koniecznie wykonajcie peeling!

Ciało również zasługuje na szczególne traktowanie. Zacznijcie regularnie stosować krem antycellulitowy, 2 razy w tygodniu wykonujcie peeling i używajcie delikatnie brązujących balsamów do ciała. Naszym ostatnim odkryciem w tej dziedzinie, jest kosmetyk do nakładania pod prysznicem. Jest boski! Po lupę weźcie również dłonie i stopy, które przez ostatnie miesiące dostały w kość.

Używanie tych kosmetyków nie sprawi, że będziecie wyglądały 10 lat młodziej, ale jesteśmy pewne, że będziecie się lepiej czuły. Wasza skóra odzyska blask, a ciało będzie gładsze i lepiej nawilżone.

