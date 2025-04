2 z 8

Wysoko wodoodporna emulsja do opalania UVA+UVB makadamia & kukui Eveline Cosmetics SPF 30 cena ok 20 zł.

Wysoko wodoodporna emulsja do opalania UVA+UVB makadamia & kukui, Eveline Cosmetics, SPF 30, cena: ok. 20 zł. Idealna do stosowania zarówno na suchą jak i mokra skórę. W jej skład wchodzą m.in.: olejek kukui, makadamia, beta karoten i D-panthenol.