Bycie eko jest obecnie na topie, dlatego wiele z nas rezygnuje z produktów zawierających parabeny i sztuczne barwniki. Idąc z duchem czasu, przygotowałyśmy dla was zestawienie naszych ulubionych kosmetyków, które nie zawierają tych popularnych konserwantów - parbenów.

Czym są parabeny?

Bez wątpienia najczęściej poddawaną krytyce grypą konserwantów. Ale czy tak naprawdę musimy się ich bać? Parabeny są konserwantami, które od lat mają swoje zastosowanie (głównie) w kosmetykach. Dlaczego? Ponieważ skutecznie chronią produkty przed mikroorganizmami i są powszechnie uważane za bezpieczne dla naszego zdrowia. Jednak z roku na rok ich zastosowanie w przemyśle kosmetycznym jest coraz mniejsze. Dlaczego? Wszystko przez ich złą sławę. Mimo to, całkowite wycofanie z rynku wydaje się nie do końca uzasadnione i uważamy, że nie możliwe. Ponieważ nie ma obecnie konserwantów tak dobrze przebadanych dermatologicznie, a jednocześnie mających tak szerokie zastosowanie w kosmetyce. Ale rynek nie dyskutuje ze swoim odbiorcą. Jeżeli chce mieć kosmetyki bez parabenów to takie właśnie dostaje. Więc w ofercie wielu producentów można znaleźć produkty całkowicie wolne od tych konserwantów!

Nasze ulubione kosmetyki bez parabenów

W galerii poniżej znajdziecie nasze subiektywne zestawienie kosmetyków bez parabenów. Specjalnie dla was wybrałyśmy produkty, które wyjątkowo polubiłyśmy. Znajdziecie wśród niech m.in. intensywnie nawilżający balsam do ciała marki Evree, delikatny peeling do ciała Organique, olejek rozświetlający Pat&Rub, żel pod prysznic La Petit Marseillais, pomadkę ochronna Felicea czy suchy olejek Nuxe.

