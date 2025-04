Miałyście kiedyś tak, że użyłyście kosmetyk tylko raz i wiedziałyście, że jest dla was idealny? My też czasem tak mamy! Dlatego postanowiłyśmy stworzyć listę naszych miłości od pierwszego użycia. Znajdziecie w nim m.in. żel pod prysznic, serum do twarzy czy rewitalizującą maseczkę. Co jeszcze?

Kosmetyki, które pokochasz!

Na naszej liście możecie znaleźć również bestsellerowe skarpetki złuszczające L'biotica. Dzięki nim stopy są gładkie i delikatne. Pamiętajcie jednak, żeby nie używać ich latem - łuszczący się naskórek wygląda nieestetycznie, a w czasie upałów ciężko wytrzymać w zakrytych butach. Ostatnio w nasze ręce wpadł balsam brązujący marki Kolastyna - daje efekt delikatnej opalenizny już po pierwszym użyciu i bardzo dobrze nawilża.

Kolejną naszą propozycją jest serum do włosów Kerastase - doskonale odżywia zniszczone i przesuszone włosy. Kosmetykiem, bez którego nie wyobrażamy sobie życia, jest również suchy szampon. Wypróbowałyśmy ich wiele, jednak najbardziej odpowiada nam stary i poczciwy Klorane. Woda perfumowana Eternity Now marki Calvin Klein to nasze odkrycie ostatnich dni. Ma uwodzicielski świeży zapach - można wyczuć w niej piwonię, którą uwielbiamy. W sprzedaży będzie dostępna we wrześniu!

Więcej kosmetycznych hitów:

