Świetne kosmetyki wcale nie muszą kosztować fortuny! Wystarczy jedynie dobrze poszukać, uzbroić się w cierpliwość i testować. Bardzo często w najmniej oczekiwanym momencie odkrywa się genialny produkt!

Reklama

Kosmetyczne hity w dobrej cenie

Na pierwszy ogień poszła pielęgnacja! Zapewne wiele z was się z nami się nie zgodzi, ale uważamy, że nie ma sensu kupować balsamu do ciała czy żelu pod prysznic za więcej niż 50 zł. Ich podstawową funkcją jest oczyszczanie i nawilżanie, a produkty marek drogeryjnych radzą sobie z tym równie dobrze co kosmetyki ekskluzywne. Wyjątkiem są oczywiście produkty do twarzy - serum i krem.

Dlatego właśnie tym razem stworzyłyśmy listę kosmetycznych hitów do 50 zł! W naszym zestawieniu znalazł się m.in. krem CC do ciała marki Bielenda. To produkt, który w kilka chwil zatuszuje wszelkie niedoskonałości - siniaki i pajączki, wyrówna koloryt i doda skórze blasku. Jest doskonały przed wielkim wyjściem, ale my musimy się przyznać, że jesteśmy od niego uzależnione i latem używamy go praktycznie każdego dnia.

Rano zawsze wstajemy w ostatniej chwili, zaś naszą ulubioną funkcja w telefonie jest drzemka. Dlatego później wszystko robimy w biegu i nie mamy czasu na podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. W tym czasie z pomocą przychodzi nam balsam do ciała pod prysznic Nivea. Bardzo dobrze nawilża i nie trzeba czekać, aż wsiąknie. Dla nas bomba!

Do grona naszych faworytów należy również płyn micelarny Oeparol. Ten produkt wpadł w nasze ręce dopiero kilka tygodni temu, ale jesteśmy przekonane, że zostanie z nami na dłużej. Doskonale usuwa makijaż, a to jest dla nas najważniejsze!

Nie możemy również zapomnieć o naszym ukochanym olejku pod prysznic i do kąpieli marki Barwa! Bosko pachnie, po jego zastosowaniu skóra jest miękka i przyjemna w dotyku.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

7 topowych zapachów na lato

Najlepsze kremy pod oczy!

Nasze największe kosmetyczne uzależnienia