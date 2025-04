Kosmetyki są nieodzownym elementem naszego życia. Towarzyszą nam każdego dnia i nie wyobrażamy sobie bez nich codziennej egzystencji. Jednak są również produkty, które są jedynie naszymi urodowymi fanaberiami. Używamy ich, bo najzwyczajniej je lubimy! Przecież baza pod maseczkę nie jest kosmetykiem pierwszej potrzeby.

Najlepsze kosmetyki do codziennej pielęgnacji

Nasze kosmetyczne fanaberie

Na liście naszych kosmetycznych fanaberii znalazło się 11 pozycji. Większości z nich wcale nie jest nam potrzebna, ale używamy ich, aby oszczędzić czas lub utrwalić makijaż. Do takich produktów zalicza się suchy szampon, który ratuje nam życie w kryzysowych sytuacjach. Kolejnym jest peeling do ust. Faktycznie wygładza, usuwa suche skórki i pięknie pachnie. Ale równie dobrze możemy zastąpić go brązowym cukrem i miodem.

Gdy zależy nam na utrwaleniu makijażu, używamy bazy pod tusz do rzęs, pod cienie do powiek oraz bazy pod szminki i błyszczyki. Co jeszcze znalazło się na naszej liście? Perfumy do włosów, maseczka do ust, maskara do włosów i krem do paznokci.

Więcej kosmetycznych hitów:

