Na polskim rynku dostępna jest już szwedzka marka kosmetyków – Fleur de Sante. Została ona założona w latach 40. ubiegłego wieku przez Knuta Wulffa, znanego eksperta urody, który zaczął przygotowywać preparaty do pielęgnacji skóry na bazie naturalnych składników leczniczych. Od tego czasu Fleur de Sante wprowadziło na rynek szereg produktów kosmetycznych i obecnie oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych, wysokiej jakości kosmetyków, których skład jest odpowiedni dla osób w każdym wieku i dostosowany do wszystkich rodzajów skóry.

Kosmetyki Fleur de Sante wytwarzane są z najwyższej jakości naturalnych składników, a w ich składzie znajdują się cenne ekstrakty i olejki roślinne, a także witaminy, wspomagające skórę w zachowaniu jej naturalnych funkcji fizjologicznych.Wiodące serie produktowe, takie jak Purity, Flower Power, Honey, Hand Therapy oraz Precious Skin, dostępne są teraz na rynku polskim. Dlatego też mamy dla Was konkurs gdzie do wygrania będą zestawy kosmetyków Fleur de Sante.

Zadanie konkursowe

Napisz Nam z czym kojarzy Ci się Skandynawia?



Nagrody:

Redakcja nagrodzi 4 osoby, które najciekawiej odpowiedzą na pytanie. Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden zestaw będzie to albo: zestaw Purity, Honey, Hand Therapy, Precious Skin.

Przed udziałem zapoznaj się z regulaminem.

Laureaci:

Zestaw Purity: swita77

Zestaw Honey: kasku1605

Zestaw Hand Therapy: bar_bro

Zestaw Precious Skin: daria92

Gratulujemy!

