Zadanie konkursowe:

Przygotuj skórę na mroźne dni i napisz, jakie produkty do pielęgnacji ciała powinny znaleźć się w zimowej kosmetyczce każdej kobiety.

Zbieranie zgłoszeń do konkursu zakończone!!!





Mamy dla was 30 atrakcyjnych nagród! Autorki 10 najlepszych odpowiedzi zostaną nagrodzone stylowymi, ręcznie zdobionymi bransoletkami Candy Crystal wraz z zestawem kosmetyków Venus. Autorki 20 kolejnych najciekawszych wypowiedzi otrzymają zestawy kosmetyków Venus.

W skład zestawu wchodzą:

• Regenerujący zestaw kosmetyków Venus

• Nawilżający zestaw kosmetyków Venus

• pianka do golenia z ekstraktem z żurawiny

• żel do golenia z ekstraktem Aloe Vera

• balsam po goleniu i depilacji

• hipoalergiczna emulsja do higieny intymnej z rumiankiem



Przed rozpoczęciem konkursy zapoznaj się z regulaminem!

Konkurs trwa: 24.12.2013 - 07.01.2014

Laureaci:

Ze względu na to, że kilkoro uczestników dopuściło się plagiatu zmieniła się lista laureatów. Osoby, które wygrały dostaną maila na skrzynce na forum.

10 głównych nagród:

koliber31

zaneta1990

chemasia

miliep

mimi12ja

Immortelle

kotka1412

estus

kawoszkaa

joanneska

20 pozostałych nagród:

jaknieja

Denise

ulmich

Raffka

SzeregowiecB

gosia5

Jasnozielona

iris91

vikkaj

Irciuchna

Asia_Bk

luimig

alamirka

annmagic

jasinek1990

Aggna

drewienko

kamanai

eella6

aneciaa3

