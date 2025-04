Kolagen to białko tkanki łącznej. Tak brzmi wyjaśnienie encyklopedyczne. Ale co to tak naprawdę znaczy? W wielkim skrócie - kolagen, razem z elastyną i kwasem hialuronowym jest odpowiedzialny za elastyczność skóry. Zastanówmy się przez chwilę, gdyby rzeczywiście kolagen zawarty w kremach i żelach działał, mielibyśmy gotowy przepis na młodość. Niestety, nie wszystko jest takie proste. Wokół kolagenu urosło wiele kontrowersji. To co na pewno możemy o nim powiedzieć to to, że jest hipoalergiczny, więc nie da się go przedawkować, ani zaszkodzić skórze. Niemniej jednak musimy was rozczarować - kolagen, który jest dodawany do kremów, nie ma właściwie żadnego wpływu na stan naszej skóry. Dlaczego?

Kolagen - co to takiego?

Włókna kolagenu są bardzo wytrzymałe, jednak ich wielokrotne rozciąganie skutkuje zerwaniem i powstaniem rozstępów skóry. Po 25. roku życia ilość wytwarzanego kolagenu spada i rozpoczyna się nieodwracalny proces jego degradacji. Pojawiają się zmarszczki, spada nawilżenie i jędrność skóry.

Na przyśpieszenie procesu niszczenia kolagenu ma wpływ nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu oraz niedostateczna podaż witaminy C.

Kolagen - jak działa?

Cząsteczki kolagenu, zawarte w dających nadzieję kremach i balsamach, są tak duże, że tylko niewielka ich ilość przenika w głąb skóry. Nasza skóra jest tak zaprogramowana, aby odrzucać takie ogromne cząsteczki. W efekcie pozostają one na skórze do momentu, kiedy nie zostaną zmyte z naskórka.

Przed tą teorią bronią się koncerny kosmetyczne. Mają rację wyłącznie w tym, że cząsteczki kolagenu pozostające na powierzchni skóry tworzą warstwę hydrolipidową, która chroni, nawilża i ujędrnia skórę. Kosmetyki zawierające kolagen poprawiają wygląd skóry, pozostawiając efekt ujędrnionej, wygładzonej i nawilżonej skóry. Do pierwszego mycia twarzy.

Zamiast kremów z kolagenem lepiej wybierać kremy ze składnikami, które stymulują produkcję kolagenu: retinol , kwasy AHA, witamina C, olej z awokado, kwas polimlekowy.

