Warto uzmysłowić sobie, że ty — kobieta, matka, żona, córka, pracownik — też masz potrzeby. Aby dobrze funkcjonować, zarówno fizycznie, jak i duchowo, warto pamiętać o ich zaspokojeniu. Poczucie radości, zadowolenie z siebie, uczucie odprężenia i spokoju mają realny wpływ na inne sfery naszego życia, a więc na naszą rodzinę, pracę, zainteresowania.

Twój komfort jest ważny. Na co zwrócić uwagę, aby każdego dnia czuć się ze sobą dobrze?

Relaks

Nie masz na to czasu? Praca, dom, dom, praca. Kto tego nie zna? Chociaż zabrzmi to banalnie, to… nie samą pracą człowiek żyje. Po intensywnym dniu czy tygodniu warto podziękować samej sobie. Jak? Domowe SPA, kawa z przyjaciółką, ulubiony serial, medytacja. Wybierz to, co TOBIE sprawia przyjemność.

Zbilansowana dieta

O tym pamiętaj codziennie. Twoje menu wpływa na odporność, nastrój, poziom satysfakcji i koncentrację. Jeśli chcesz dawać z siebie wszystko, to dostarcz swojemu organizmowi odpowiednie składniki odżywcze. Nie zapominaj o śniadaniu, nie jedz obiadu przy biurku, pośród dokumentów i przy laptopie, zjedz pyszną kolację z rodziną. Pij dużo wody i często sięgaj po warzywa oraz owoce. To małe rzeczy, które mają ogromny wpływ na poczucie komfortu.

Aktywność fizyczna

Dla każdego może oznaczać coś innego, jednak zawsze chodzi o ruch. Wybierz swoją ulubioną formę. Możesz biegać, rozciągać się, medytować, uprawiać jogę, chodzić na siłownię, tańczyć lub spacerować. Podczas gdy uprawiamy sport, wyzwalają się endorfiny, a więc hormony szczęścia, które są niezwykle istotne dla poczucia spokoju, akceptacji i komfortu.

Czas z bliskimi

Dodaje energii, umacnia, wycisza, pozwala inaczej spojrzeć na rzeczywistość. Otaczaj się dobrymi ludźmi, przy których rozkwitasz i rozwijasz się. Do minimum ograniczaj kontakt z tzw. wampirami energetycznymi, którzy niekoniecznie pozytywnie wpływają na twój nastrój.

Bycie sobą

Tylko tyle i aż tyle. W dzisiejszym świecie bycie autentycznym to nie lada wyzwanie. Gdy większość powiela schematy, ty staraj się nie udawać nikogo. Począwszy od wyrażania opinii, po dobór makijażu i stroju. Nie musisz ślepo podążać za modą. Wybieraj to, w czym czujesz się dobrze. Stylizacje dopasowuj do swojej figury i własnego gustu.

Nie zapomnij też o doborze odpowiedniej bielizny oraz wkładek higienicznych, dzięki którym będziesz czuła się pewnie, niezależnie od sytuacji i stroju.

A ty, pamiętasz o sobie i swoim komforcie? Drobne rzeczy mogą mieć duży wpływ na twoje życie i poczucie zadowolenia. Bądź dla siebie dobra i nie zapominaj o własnych potrzebach.

Materiał powstał z udziałem marki Bella.