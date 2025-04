Od teraz nie musisz iść na kompromisy w kwestii pewności siebie i komfortu. Stosując wkładki, nie musisz zastanawiać się, jaką bieliznę wybrać i zastanawiać się, czy są one widoczne przez ubranie. Nowych wkładek Bella praktycznie nie wyczujesz, są cienkie, wygodne i świetnie dopasowane do kobiecych kształtów. To one dostosowują się do ciebie. Możesz nosić je z czym chcesz, idealnie dopasują się nawet do stringów, żebyś nawet przez chwilę nie musiała rezygnować z tego, co naprawdę lubisz.

Nowe wkładki Bella Panty Ultra

Są ultra miękkie. Ich delikatna powłoczka i miękkie wypełnienie sprawiają, że te wkładki są niemal niewyczuwalne, nie powodują też żadnych podrażnień i otarć, co w przypadku delikatnej i wrażliwej skóry jest niezwykle ważne, zwłaszcza wtedy, gdy wkładki nosimy cały dzień. Te możemy nosić bez żadnego ryzyka.

Są ultra dopasowane. Mają anatomiczny kształt, ale nie tylko jemu zawdzięczają to określenie. Każda wkładka ma dodatkowo wzdłuż krawędzi specjalne tłoczenie, które zwiększa jej elastyczność. Dzięki niemu sama dopasowuje się do ciała, dlatego nie tylko nie przeszkadza, ale na długo możemy o niej zapomnieć.

Są ultra chłonne. To niewiarygodne, ile wilgoci może się zmieścić w tak cienkiej wkładce. Bella Panty Ultra nie tylko radzą sobie z fizjologiczną, różną w zależności od dnia cyklu wydzieliną, ale mogą być stosowane również w przypadku kropelkowego nietrzymania moczu. Razem z wilgocią zatrzymują też w swoim wnętrzu nieprzyjemny zapach.

Czy te zalety można pogodzić z całkowitym bezpieczeństwem?

Oczywiście! Wkładki Bella Panty Ultra są oddychające, nie powodują więc odparzeń i wszelkich innych nieprzyjemnych konsekwencji długiego użytkowania. Nie są też perfumowane, by mogły je stosować również alergiczki. Ich bezpieczeństwo zostało potwierdzone dermatologicznie.

Żyj na własnych zasadach!

Nie lubisz czuć się ograniczona? Nic dziwnego! Możliwość robienia tego, co sprawia nam przyjemność to nieoceniona wartość. Bella zadbała, byś w czasie swoich ulubionych aktywności nie musiała martwić się o komfort i bezpieczeństwo.

Wkładki Bella Panty Ultra dostępne są w aż czterech wariantach:

Normal – nieduże, cienkie, do codziennego stosowania.

Normal mixform – wkładki idealne dla amatorek różnego rodzaju bielizny. Dzięki specjalnej budowie, nie musisz rezygnować z noszenia stringów lub innej bardziej wyciętej bielizny.

Large – są dłuższe od klasycznych wkładek, by idealnie zabezpieczać bieliznę.

Extra long – wkładki bardzo długie, stworzone również po to, by gromadzić wilgoć i neutralizować nieprzyjemne zapachy nawet w przypadku kropelkowego nietrzymania moczu.

Zapomnij o ograniczeniach – bądź niezależna, bądź sobą. Czuj się komfortowo, świeżo i kobieco w każdej sytuacji, a o twój komfort zatroszczy się Bella

