Czym jest tatuaż? Dla jednych ozdobą i odzwierciedleniem pasji, stanu ducha lub wspomnień, dla innych - oszpeceniem, niepotrzebną modyfikacją i bezsensownym wydatkiem. Tatuaż od setek tysięcy lat zdobi (lub szpeci) ludzką skórę. Etymologia tego słowa nie na darmo ma związek z... zadawaniem ran.

Od dawna tatuaż budzi kontrowersje - wielu osobom wciąż kojarzy się z więzieniem i kryminalistami. Jak właściwie wykonuje się tatuaż? Czy to boli? Czy tatuaż z czasem może się zniekształcić? Odpowiedź na te wszystkie pytania znajdziesz w naszym tekście!

fot: screen Instagram @tatouages_et_citations

Prymitywne tatuaże zostały odnalezione przez archeologów na skórze mumii egipskich, których wiek datowano na 4 000 lat p.n.e. Prymitywne narzędzia do tatuażu oraz służące do tego celu barwniki odnaleziono w starych wykopaliskach na terenie Japonii, Chin, Nowej Zelandii, Afryki, Ameryki Północnej i Europy.

Tatuaż w starożytnej Grecji był oznaką nobilitacji, swoistej godności i szlachetności, a w Chinach w latach 100–300 p.n.e. odznaczano nim wojowników.

Angielskie słowo tattoo (tatuaż) pochodzi od terminu tatau, który w rdzennym języku Thaiti oznacza zadawanie ran.

Początki tatuażu są związane z mistycyzmem, prymitywnymi wierzeniami i obrządkami rytualnymi. Odniesienia do tatuowania można znaleźć w Biblii i Koranie.

Według antropologów pokrywanie ciała tatuażami i bliznami może mieć sporo znaczeń. W jednych kulturach kobiety z plemion indiańskich po śmierci swoich mężów tatuowały sobie podniebienia. W innych mają uśmierzać ból lub po prostu chronić przed urokami. Przedstawiciele jeszcze innych społeczności wierzą, że zapewniają one szczęście, młodość i powodzenie w miłości.

fot: Adobe Stock

Jako pierwszy terminu „tatuaż” użył angielski żeglarz i badacz kapitan James Cook, który w książce: „ A Voyage Towards the South Pole and Round the World" (wydana w Londynie w 1773 roku), opisującej jego wyprawę dookoła świata, zamieszcza też doniesienia o „udekorowanych” ciałach ludności zamieszkującej wyspy wód południowych.

Brunon Hołyst twierdzi, że to właśnie temu człowiekowi tatuowanie zawdzięcza swój renesans. Według niego „tatuaż” stał się prestiżowym upominkiem, który przywozili z podroży odważni żeglarze, wracający z odległych wysp i osiągną czasowo nawet względy europejskich sfer szlacheckich”. Natomiast ludzie innych profesji (np. szewc, cieśla) wykłuwali na swoich ciałach oznaczenie profesji.

Wiek XX można z pewnością nazwać „złotym wiekiem tatuażu”. Swoje ciała zdobili nim przedstawiciele niemal wszystkich środowisk, bez względu na klasę społeczną. W niektórych krajach europejskich (np. w Niemczech) na początku XX stulecia odbywały się pokazy wytatuowanych damskich ciał. Organizowano je w ramach cieszących się znaczną popularnością kabaretowych występów. Zatem wytatuowane i zarazem roznegliżowane panie wzbudzały duże zainteresowanie.

W pierwszych dekadach XX wieku tatuaż nadal zdobywał popularność. Oprócz tatuaży tzw. artystycznych (o funkcjach wyłącznie zdobniczych) wykonywano te służące depersonalizacji, upodlaniu i pozbawianiu człowieka wszelkiej godności ludzkiej. Mowa tutaj o tatuażach-emblematach, którymi naznaczano więźniów obozów koncentracyjnych w okresie drugiej wojny światowej – każdy z nich miał wytatuowany bądź wypalony swój numer identyfikacyjny.

Tatuowano także symbole grupy krwi w celu umożliwienia udzielenia pomocy w momencie nagłego wypadku na froncie. Oznaczenia te umiejscawiano na lewym przedramieniu, pod lewą pachą, na podniebieniu lub na klatce piersiowej. Jednak i to w pełni nie dawało gwarancji, gdyż zdarzały się sytuacje, w których podczas walki żołnierz stracił rękę, na której widniał symbol grupy krwi.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że nie od zawsze słowo „tatuaż” było tym, które oznaczało tatuowanie. Aż do końca XVIII wieku na terenie Europy stosowano na jego określenie zdecydowanie inne nazewnictwo. Przede wszystkim wywodzące się z dialektu lokalnego środowiska.

fot: screen Instagram @pissaro_tattoo

Zanim w Europie do powszechnego obiegu trafił termin „tatuowanie”, osoby mające tatuaż określano mianem „umalowanych” i „wypunktowanych”. Termin „tatuaż” z upływem czasu zaczął wypierać wszelkie inne terminy, stając się pojęciem nadrzędnym w stosunku do nich i zyskując znaczenie bliskie dzisiejszemu. Tym samym nazwa ta niejako wypełniła lukę w terminologii odnoszącej się do praktyk malowania ciała.

Do języka polskiego słowo „tatuaż” trafiło jako fonetyczny zapis francuskiego tatouage. Jako pierwsi użyli go prawdopodobnie uznani badacze - Mikronezji J. S. Kubary (około 1882 roku) i L. Krzywicki (między rokiem 1886 a 1888).

Współcześnie tatuaż pojmowany jest jako trwały rysunek lub napis na ciele wykonany przez nakłucia lub nacięcia skóry i wypełnienie tych miejsc odpowiednimi barwnikami, najpierw ciemnymi, a później jasnymi – w przypadku, gdy tatuaż ma być wielobarwny.

Jolanta Szczygieł-Rogowska i Joanna Tomalska podają, że tatuaż jest jednym z najstarszych zabiegów kosmetycznych, spotykanych zarówno w kosmetyce upiększającej, jak i negatywnej (przede wszystkim nanoszenie znaków rozpoznawczych na ciała niewolników i znakowanie skazańców).

Upewnij się, że jesteś gotowa na tatuaż - tatuaże są trwałe i mogą być usunięte tylko za pomocą lasera. Zabieg jest drogi i boli dużo bardziej niż tatuowanie! Dobrze jest wiedzieć, że nie będzie wyglądał całe życie tak samo. Tatuaż starzeje się razem ze skórą. Jego kolor będzie bladł, a rozciąganie skóry może powodować jego zniekształcenie.

Zdecyduj gdzie i jaki chcesz mieć tatuaż - twój tatuaż powinien być ponadczasowy i mieć jakieś znaczenie. Niech to będzie dojrzała decyzja, żeby nie okazało się, że szybko „wyrośniesz” ze swojego tatuażu. Najpopularniejsze są: mini tatuaże, tatuaże dla par, tatuaże na plecach, karku, udzie, dłoni i rękach. Bardzo dużą popularnością wśród kobiet cieszą się również tatuaże na nadgarstku.

fot: screen Instagram @tatouages_et_citations

Znajdź właściwy salon tatuażu - kieruj się badaniami i certyfikatami salonu tatuażu oraz recenzjami na forach internetowych. Salon powinien być czysty, posiadać lampę bakteriobójczą, sterylizator do sprzętu. Wszystkie przedmioty, których dotykają ręce powinny mieć plastikowe osłony. Bardzo ważne jest tez dobre oświetlenie.

Sprawdź osobę, która będzie robiła ci tatuaż - powinna mieć certyfikat ukończonej szkoły, szkolenia w zakresie chirurgiczno-dermatologiczno-alergicznym, staż pracy tatuatora w oficjalnie zarejestrowanym studiu tatuażu (najlepiej minimum 3 lat), ważną książeczkę zdrowia oraz bogate portfolio!

Zadaj kilka ważnych pytać - czy artysta robi tylko tatuaże z własnych wzorów i czy można też przyjść z własnym projektem; czy w czasie zabiegi można liczyć na środki przeciwbólowe; jakie są przeciwwskazania do zrobienia tatuażu (choroby, uczulenia, itp.) - niektóre osoby z wrażliwą skórą i jasną karnacją muszą wcześniej robić test alergiczny (małe nakłucie kolorem).

W dniu robienia tatuażu zjedz coś pożywnego, wykonywanie tatuażu na pusty żołądek może doprowadzić do omdlenia. Nie stosuj środków przeciwbólowych i nie pij alkoholu - może to zaburzyć proces krzepnięcia krwi.

Pamiętaj, aby się odpowiednio ubrać, powierzchnia ciała, gdzie będzie znajdował się tatuaż, powinna być łatwo dostępna. Jeśli robisz tatuaż na nodze, ubierz krótkie spodenki, żeby nie siedzieć w samych majtkach. Jeśli tatuowanie będzie trwało długo, zabierz ze sobą książkę, czasopisma, laptopa lub... przyjaciela. Dzięki temu proces tatuowania minie szybciej.

Jak dbać o świeży tatuaż?

Po wykonaniu rysunku tatuator smaruje rysunek maścią i nakłada na niego folię. Powinnaś zdjąć ją po kilku godzinach. Czy potem ja znów nałożyć? Zdania są podzielone! Najlepiej zdać się na zdrowy rozsądek. Jeśli nakładasz na tatuowane miejsce ubranie, dobrze jest je zabezpieczyć, bo inaczej materiał przyklei się do maści, którą posmarujesz tatuaż.

fot: sceen Instagram

Świeży tatuaż, aż do odpadnięcia strupków, trzeba traktować jak ranę. By przyspieszyć gojenie, smaruj go maścią regenerującą skórę (np. alantan czy bepanthen). Używaj jej tak długo, aż odpadną strupki. Ale to nie koniec. Ostrożność powinnaś zachować przez 2 tygodnie po wykonaniu tatuażu:

tatuaż myj 2 razy dziennie mydłem antybakteryjnym i wycieraj do sucha ręcznikiem papierowym;

i wycieraj do sucha ręcznikiem papierowym; nie zanurzaj go w wodzie (kąp się tylko pod prysznicem);

używaj bezzapachowego balsamu, by skóra była stale nawilżona;

nie opalaj się , a jeśli wychodzisz na słońce, smaruj tatuaż kremem z filtrem SPF50;

, a jeśli wychodzisz na słońce, smaruj tatuaż kremem z filtrem SPF50; możesz używać maści z dodatkiem słabego antybiotyku;

nie zdrapuj strupków i nie zrywaj łuszczącego się naskórka (tatuaż powinien zagoić się w ciągu 10-14 dni);

noś luźne ubrania , aby skóra z tatuażem mogła oddychać (nigdy nie bandażuj tatuażu);

, aby skóra z tatuażem mogła oddychać (nigdy nie bandażuj tatuażu); nie pozwól, aby ktoś dotykał tatuażu - unikaj styczności z bakteriami!

Nie ma się co oszukiwać, wykonanie tatuażu zawsze boli. Nie ma znaczenia, gdzie będzie wykonywany, ból zawsze się pojawi. Jednak nie zniechęcaj się, a jedynie dobrze zastanów nad miejscem, gdzie chcesz wykonać tego typu ozdobę i jakiej będzie wielkości. Na początek specjaliści rekomendują niewielkie wzory, których wykonanie będzie trwało ok. 45 minut.

Igła porusza się od 50 do 3000 razy na minutę, a każdy z nas ma różny poziom odczuwania bólu. Najbardziej bolesne są tatuaże, gdzie skóra ma bliski kontakt z kością.

Gdzie wykonanie tatuażu najbardziej boli?

fot: screen Instagram @tatouages_et_citations

Chcesz mieć tatuaż, ale nie jesteś przekonana do tatuażu tradycyjnego? Boisz się, że wzór ci się znudzi lub wykonywanie go będzie bardzo bolało? Rozwiązaniem jest biotatuaż lub henna.

Henna to barwnik pochodzenia roślinnego. Malowidło wykonane nią na skórze zniknie po około 2-3 tygodniach. Taki tatuaż jest bezbolesny i bezpieczny, nie licząc występującej czasem reakcji uczuleniowej. Tatuaże z henny praktykuje się już od ok. 2000 r. p.n.e. Wtedy właśnie, w Afryce Północnej, zrodziła się tradycja mehendi czyli dekorowania stóp i dłoni panny młodej henną. Miało to przynieść szczęście w małżeństwie.

Określenie biotatuaż odnosi się do tatuażu tymczasowego, czyli takiego, który po kilku latach powinien całkowicie zniknąć. Złuszcza się zgodnie z biologicznym cyklem wymiany (regeneracji) naskórka.

Odradza się wykonywanie tatuażu w ciąży! Bardzo mało osób wykonujących tatuaże decyduje się na zrobienie ozdoby u ciężarnej. Zawsze istnieje ryzyko zarażenia się wirusem zapalenia wątroby typu B lub C, a nawet HIV. Również może wdać się infekcja.

Kobiety w ciąży czasami są bardziej wrażliwe na ból. Pamiętaj, że maszynka do tatuowania je wyposażona w igłę, która z dużą częstotliwością przebija skórę i wprowadza pod nią atrament.

Tekst zawiera fragmenty książki "Dziara", "cynkówka", "kolka" – zjawisko tatuażu więziennego" autorstwa S. Przybilińskiego (Impuls, 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.