Dr Barbara Jerschina uważa, że w dbaniu o siebie najważniejsza jest harmonia między stanem wewnętrznym a zewnętrznym. Dlatego w jej klinice – Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique na warszawskim Powiślu – pacjenci mogą liczyć na coś więcej niż „tylko” poprawki estetyczne. Dr Barbara Jerschina mówi: – Moja filozofia „walki z czasem” to w pierwszej kolejności dbanie o dobry stan zdrowia i formę, a następnie zabiegi odmładzające z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Moją specjalnością jest kompleksowe planowanie programu zabiegów, diagnostyka ogólnego stanu zdrowia, tworzenie skutecznego procesu leczenia i odmładzania wyglądu oraz praca nad zwiększeniem sił witalnych.

W praktyce oznacza to przede wszystkim wnikliwy wywiad medyczny (jeśli jest taka potrzeba – połączony z dodatkowymi badaniami), długofalowe planowanie zabiegów, zawsze precyzyjnie dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości (czasowych czy finansowych) pacjenta, a także porady dotyczące zdrowego życia i diety. Dr Barbara Jerschina słynie z tego, że nie boi się „trudnych” pacjentów np. z zaawansowanymi objawami starzenia i zaniedbaną skórą. Mówi, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie zabiegów, przecież gdy się skaleczymy, skóra zawsze się goi, u osoby w każdym wieku – tak samo jest z odmładzaniem. Efekty nierzadko są naprawdę spektakularne, ale zawsze – naturalne!

Zabiegi dla zabieganych

Dr Barbara Jerschina pracuje na co dzień z zespołem doświadczonych kosmetolożek i asystentek medycznych. Klinika jest bogato wyposażona w najnowsze technologie hi-tech, niektóre nawet w kilku egzemplarzach, np. dwa urządzenia Icoone czy cztery Proshock Ice. To wszystko sprawia, że możesz tutaj w krótkim czasie, podczas jednej wizyty, poddać się nawet kilku zabiegom jednocześnie na twarz i całe ciało, wykonywanym przez więcej niż jedną specjalistkę. Dr Barbara Jerschina niezwykle dużą wagę przykłada do przygotowania skóry do zabiegów medycyny estetycznej – nic bowiem tak nie upiększa i nie odmładza jak świeża, promienna, napięta, rozjaśniona skóra. Dlatego często dokładne oczyszczanie skóry przy użyciu nowoczesnych technologii jest wstępem do bardziej inwazyjnych terapii. Klinika specjalizuje się też w modelowaniu sylwetki – mając do dyspozycji całe bogactwo najnowszych technologii hi-tech dr Jerschina zawsze dobiera zabiegi w taki sposób, aby ułożony z nich indywidualny program był jak najbardziej efektywny dla pacjenta.

Dieta dla urody

Dr Barbara Jerschina specjalizuje się też w leczeniu nadwagi i otyłości – łącząc dietę z zabiegami i, jeśli jest taka potrzeba, z farmakologią – co pozwala jej uzyskiwać doskonałe efekty u większości pacjentów. Klinika oferuje pakiety odchudzająco-modelujące – tylko tutaj możesz zrzucić bezpiecznie 5 kg w 2-3 tygodnie, do 12 kg w 8 tygodni czy ponad 12 kg w 16 tygodni. Bez utraty mięśni i wiotkiej, wiszącej skóry po odchudzaniu! Dr Jerschina uczy też swoje pacjentki „estetyczne”, jak się odżywiać, aby wspomóc zabiegi i zadbać o jędrność skóry od środka. Jej 3 złote zasady to:

Picie odpowiednich ilości płynów – pozwala zachować młodą skórę, a jednocześnie ułatwia odchudzanie i utrzymanie wagi. Zabiegi medycyny estetycznej dają lepsze efekty, gdy skóra jest dobrze nawodniona. 2 litry płynów dziennie to minimalna ilość dla zdrowego organizmu, aby dobrze funkcjonował, ale najlepiej pić 2,5 l. Natomiast przy wysiłku lub gorączce trzeba dodatkowo dodać około litra lub więcej! Owocowo-warzywne bomby witaminowe i antyoksydacyjne – przepis dr Barbary Jerschiny na zdrowy koktajl dla urody: zmiksować owoce (np. cytrusy, borówki, jagody, truskawki – mogą być mrożone), zielone warzywa (np. szpinak, natkę pietruszki) i zioła (np. bazylię dla smaku), dolać wody – nie wyciskać, bo to właśnie w miąższu jest najwięcej cennych składników! Możesz lekko dosłodzić miodem. Witamina C zawarta w takim pysznym koktajlu pobudza produkcję kolagenu w skórze! Białko dla kolagenu – aby przebudować i odmłodzić skórę, potrzebne nam jest w diecie białko. Najlepiej mięsne, a jeśli jesteś wegetarianką, powinnaś zwracać szczególną uwagę na ilość białka roślinnego w codziennym menu. Skóra pozbawiona budulca szybciej wiotczeje i opada!

Zdrowie pod kontrolą

Dr Barbara Jerschina niezwykle kompleksowo podchodzi do ogólnego stanu zdrowia swoich pacjentów. Ustawia hormonalną terapię zastępczą zarówno dla pań, jak i panów, a także w razie potrzeby włącza inne leczenie substytucyjne oraz odpowiednią suplementację, tak aby organizm był w jak najlepszej formie. Jako internista ustawia również leczenie takich chorób, jak nadciśnienie, cukrzyca czy ewentualnie robi korektę podstawowego leczenia zleconego przez innych lekarzy, tak aby dobrane leki służyły pacjentowi jak najlepiej. Bardzo dba o badania kontrolne u pacjentów, zleca holtery, echo serca, EKG i różne inne badania, tak aby były wykonywane regularnie. U pań zawsze dba o aktualność badań ginekologicznych.

Jej niezwykłe wyczucie diagnostyczno-terapeutyczne oraz nadzwyczajne zdolności manualne powodują, że naprawdę w krótkim czasie pacjenci wyglądają i czują się znacznie lepiej. Odzyskują energię, radość życia i są za to bardzo wdzięczni.

