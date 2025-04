"Dziewczyny nie są odważne", "Dziewczyny nie są silne" te ograniczające dziewczęta opinie tylko pozornie pochodzą z minionej epoki. Nowy eksperyment społeczny Always ujawnia, że obecnie wiele dziewcząt czuje się ograniczane przez społeczne oczekiwania stawiane kobietom. W rzeczywistości wyniki ostatniego badania Always nad dojrzewaniem i pewnością siebie pokazują, że 53% z nich czuje się blokowane przez społeczeństwo, które dyktuje im, co powinny, a czego nie powinny robić.

Dlatego Always, światowy lider w kategorii produktów ochrony kobiecej, przedstawia najnowszy film zatytułowany "Always NIE DO ZATRZYMANIA #JAKDZIEWCZYNA". We współpracy z Lauren Greenfield, wielokrotnie nagradzaną dokumentalistką, autorką wiralowego filmu "Always #JAKDZIEWCZYNA" mającego premierę zeszłego lata, Always stworzyło nowy film, który podkreśla, że społeczne oczekiwania mają ogromny wpływ na pewność siebie dziewcząt, zwłaszcza w momencie wejścia w okres dojrzewania. Dziewczyny i kobiety w różnym wieku i z różnych środowisk zostały zapytane o to, czy kiedykolwiek usłyszały, że powinny coś zrobić lub nie powinny czegoś robić tylko dlatego, że są dziewczętami.

Wraz z nowym filmem "Always NIE DO ZATRZYMANIA #JAKDZIEWCZYNA" rozpoczyna się kolejny etap kampanii Always #JAKDZIEWCZYNA – tworzenie Międzynarodowego Programu Nauczania Pewności Siebie Always, skierowanego do milionów dziewcząt z całego świata. Program oparty na najnowszych wynikach badań z zakresu budowania pewności siebie, jest opracowywany we współpracy Always z coachami oraz ekspertami. Program opiera się na 30-letnim doświadczeniu Always w edukacji o dojrzewaniu – zakłada się, że w ciągu roku dotrze on do 20 milionów dziewcząt w 65 krajach. Dodatkowo TED, organizacja non-profit promująca szczytne idee, zobowiązała się do wsparcia Always w nauczaniu pewności siebie młodych dziewcząt. W pierwszym etapie tej nowatorskiej współpracy Always i TED opracują zagadnienia wspierające budowanie pewności siebie oraz rozpowszechnią je poprzez TED-Ed, wiodącą platformę edukacyjną, która ułatwi przekazywanie materiałów dalej.

"Jesteśmy partnerem kampanii Always #JAKDZIEWCZYNA, ponieważ naszą misją jest popularyzowanie wartościowych idei. Naszym celem jest dotarcie do młodych dziewczyn w trudnym dla nich etapie życia" – powiedziała Stephanie Lo, Dyrektor Programowy TED-Ed. "Cieszymy się ze współpracy z Always, w ramach której stworzymy interesujące treści edukacyjne, by pomóc dziewczętom na całym świecie utrzymać pewność siebie w okresie dojrzewania i po nim" – dodała.

Nowy film "Always NIE DO ZATRZYMANIA #JAKDZIEWCZYNA" i działania edukacyjne w zakresie pewności siebie miały swoją premierę podczas globalnego Kongresu Pewności Siebie Always #JakDziewczyna w Nowym Jorku 7. lipca 2015 roku. Kongres poprowadziła aktorka i działaczka na rzecz równouprawnienia kobiet, osiemnastoletnia Maisie Williams – znana z roli Aryi Stark w serialu HBO Gra o Tron. Maisie jest inspirującym wzorem dla wielu dziewcząt i dołączyła do Always, aby dzielić się ze światem misją #JakDziewczyna.

"Wierzę, że dla młodych kobiet ważne jest to, aby czuć wsparcie i motywację do realizowania swoich pasji" – mówi gwiazda serialu Gra o Tron, Maisie Williams. "Jestem pełna podziwu wobec działalności Always i jestem dumna, że mam swój udział we wspieraniu dziewczyn w byciu pewnymi siebie i NIE DO ZATRZYMANIA #JAKDZIEWCZYNA" – dodaje.

Marka Always zorganizowała osiem Kongresów Pewności Siebie Always w największych miastach świata – między innymi w Warszawie – jako część swojego programu zatrzymania spadku pewności siebie, którego dziewczęta doświadczają podczas dojrzewania.

"Wydawałoby się, że dziewczęta wierzą w to, że później będzie lepiej, ale w rzeczywistości – jak pokazują nasze najnowsze badania – jedna na dwie z nich uważa, że w ciągu najbliższych 10 lat młode dziewczyny będą ograniczane w tym samym lub nawet większym stopniu niż do tej pory", powiedziała Małgorzata Rokita, Dyrektor Marketingu Procter & Gamble. "Te zaskakujące statystyki to dla nas wszystkich znak, aby zachęcić dziewczyny do pokonywania powstrzymujących je ograniczeń i wesprzeć je w byciu NIE DO ZATRZYMANIA."

Always zaprasza dziewczyny i kobiety z całego świata do przyłączenia się do akcji pokonywania swoich ograniczeń i dzielenia się z dumą tym, że są NIE DO ZATRZYMANIA #JAKDZIEWCZYNA. Wystarczy zrobić zdjęcie, nakręcić film lub wysłać wiadomość, dodając hashtag #JakDziewczyna. Każdy może zająć stanowisko w tej sprawie i pokazać wszystkim młodym dziewczętom, że mogą zrobić wszystko!

Dodatkowe kluczowe ustalenia do Badań Always nad Dojrzewaniem i Pewnością Siebie:

Prawie połowa dziewcząt (49%) w wieku od 16 do 24 czuje, że po okresie dojrzewania brakowało im pewności siebie, żeby robić cokolwiek by chciały.

Więcej niż cztery na pięć dziewcząt (87%) czuje nacisk, że powinny zachowywać się i czuć w pewien określony sposób.

78% dziewcząt, które uważały, że społeczeństwo ogranicza dziewczyny, stwierdziło, iż ma to negatywny wpływ na ich życie.

Dziewczyny częściej niż chłopcy (o 33% częściej) mówią, że ze względu na płeć nie czują się komfortowo podczas aktywności w szkole.

*Badania Always nad Dojrzewaniem i Pewnością Siebie zostały przeprowadzona przez MSLGROUP Research. W badaniu wzięło udział w sumie 1 501 Polaków (990 Polek w wieku 16-24 i 511 Polaków w wieku 16-24). Badanie objęło grupę reprezentatywną i zostało przeprowadzone w czerwcu 2015.

**II Fala Badań Always nad Dojrzewaniem i Pewnością Siebie została przeprowadzona za pomocą panelu "Research Now". W badaniu uczestniczyło w sumie 1 800 Amerykanów (1 300 Amerykanek w wieku 13-49 i 500 Amerykanów w wieku 16-49). Była to reprezentatywna grupa, składająca się z 1 000 kobiet, 500 mężczyzn oraz dodatkowo 150 Afroamerykanek i Latynoamerykanek. Badanie zostało zrealizowane w dniach 05-12 grudnia 2014 roku