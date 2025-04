Jednak pogoń za ideałem okazała się pełna frustracji, a obietnice związane z dążeniem do doskonałości pozostały niespełnione. Dziś aż 62% kobiet przyznaje, że czuje presję społeczną związaną z dążeniem do bycia piękną. 8 na 10 Polek przyznaje, że nie czuje się piękna, a aż 73% z nich zapytanych o to, dlaczego nie czują się piękne, ex equo wymienia czynniki związane z wyglądem fizycznym (sylwetka) oraz aspekty emocjonalne (brak pewności siebie). Na poczucie piękna wpływ ma również fakt dotyczący dbania o siebie. Ponad 1/3 badanych przyznała, że nie czuje się piękna, bo niewystarczająco dba o swoją urodę.

Dlaczego Polki nie czują się piękne?

Jest to dość głębokie przekonanie o własnej nieatrakcyjności wynikające z nadwagi czy dużej liczby kompleksów, ogólnej niskiej samooceny i braku poczucia własnej wartości bądź też braku czasu, by zadbać o siebie. Takie zakorzenione wizje związane z własną osobą rosną w nas latami i mogą być efektem zarówno obserwacji, jak i doświadczeń wyniesionych z czasów młodości. Uczymy się poprzez obserwację – jeśli dziewczynka widzi, jak jej mama krytycznie podchodzi do własnej urody, istnieje szansa, że ten sam wzorzec wdroży w dorosłym życiu.

51% - kobiet przyznaje, że w ocenie wyglądu, zależy im na opinii innych

Skoro Polkom z trudem przychodzi obiektywna ocena własnego wyglądu i docenienie piękna, nie dziwi fakt, że ponad połowa respondentek decyduje się na skorzystanie z opinii innych kobiet. Dlatego chętnie prosimy o pomoc w ocenie córkę (82%), przyjaciółkę (80%) czy mamę (71%), licząc na ich szczerą opinię. Zdaniem Joanny Godeckiej-Nowak – life coacha, "kobiety szukają wsparcia u osób, z którymi łączy je więź emocjonalna i ogromny ładunek zaufania. Córka, mama, przyjaciółka – to osoby bliskie, które postrzegamy jako bardziej zaangażowane i zainteresowane naszym dobrem. Dlatego bierzemy sobie do serca ich sugestie. Szczególnie, kiedy nam samym trudno jest odnieść się do własnej atrakcyjności. Wsparcie ze strony bliskich jest szczególnie ważne i potrzebne do budowania poczucia własnej wartości."

Piękna mama – piękna córka

Spośród otaczających nas kobiet właśnie te dwie grupy Polki wskazują najczęściej jako najpiękniejsze (córki 41%, matki 27%). Co ciekawe jednak, mówiąc o ich pięknie, przyjmują zupełnie inne kryteria. W przypadku piękna mam na pierwszy plan wysuwają sie przymioty związane z charakterm i osobowością – 74%, z kolei w ocenie piękna córek wśród wymienianych cech bezsprzecznie prym wiedzie uroda – 76%. Z jakiego powodu w zależności od tego, kogo oceniamy, zmienia się nasze spojrzenie na definicję piękna? Na osobę bliską patrzymy z innej perspektywy – przez pryzmat naszych uczuć. Dlatego w zależności od nich przyjmujemy inne kryteria piękna. Córki patrzą na kochające je mamy jak na osoby, którym są wdzięczne za opiekę i miłość, dlatego w ich oczach kluczowym kryterium oceny staje się osobowość. Matki od początku patrzą na swoje dzieci widząc w nich istoty, które wzrastają pod ich opiekuńczymi skrzydłami, są więc dla nich piękne z definicji.

Co Polki robią, aby pięknie wyglądać?

Skoro dbanie o siebie to jeden z kluczowych elementów definiujących kobiece piękno, zasadne wydaje się pytanie, jak Polki pielęgnują swą urodę? Zdecydowana większość z nich (86%) pielęgnuje ciało i włosy w domu, co druga zaś dba również o zdrowy styl życia dzięki wprowadzeniu diety i ćwiczeń. Tym, co sprawia, że kobiety sięgają po kosmetyki, jest z jednej strony sama przyjemność ich stosowania (zapach, konsystencja, odczucia sensoryczne), z drugiej zaś – uzyskiwany efekt (np. piękniejsza skóra, włosy). A więc w konsekwencji piękny wygląd.

Pielęgnacja – sposób Polek na piękno

