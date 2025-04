Reklama

Córkę urodziłam siłami natury po 30. roku życia. Lekarz ginekolog uspokoił mnie i powiedział, że nietrzymanie moczu po porodzie to częsta dolegliwość, która pojawia się z powodu rozluźnienia mięśni dna miednicy odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie cewki moczowej.

Podobno boryka się z nim co trzecia mama (częściej ta, która rodziła siłami natury, ale wcale nie jest powiedziane, że tych po cięciu cesarskim zupełnie ta dolegliwość nie dotyczy).

Przed ciążą byłam bardzo aktywna. Regularnie biegałam i jeździłam na rowerze - teraz również chcę szybko wrócić do formy, ale ​daję sobie jeszcze na to trochę czasu. Każda kobieta po porodzie sama wie i czuje, kiedy znów chce w pełni wrócić do wszystkich fizycznych zajęć - ja mam na to jeszcze chwilę.

Utrzymujące się nietrzymanie moczu nie tylko opóźnia mój powrót do sportu, ale również przeszkadza przy codziennych czynnościach. To nie tylko niewygodne, ale również bardzo krępujące.

Wiem, że nietrzymanie moczu można złagodzić, ćwicząc mięśnie Kegla i stosując właściwą dietę, ale zanim wrócę do pełnej sprawności, może minąć trochę czasu.

Odkąd przetestowałam wkładki i podpaski TENA Lady, nie wyobrażam sobie bez nich codziennego funkcjonowania.

Czym wyróżniają się wkładki i podpaski TENA Lady?

Zacznijmy od tego, że wyglądem nie różnią się od klasycznych wkładek i podpasek. Z tą różnicą, że TENA Lady to specjalistyczne wkładki i podpaski przeznaczone wyłącznie dla kobiet, których dotyczy nietrzymanie moczu. Są więc o wiele bardziej chłonne - część z nich przeznaczona jest na dzień, a część na noc.

Dostępne są w trzech wersjach:

TENA Lady Slim Ultra Mini

Z wyglądu zupełnie niczym się nie różnią od klasycznych wkładek, poza tym, że są zdecydowanie bardziej chłonne, a tym samym zapewniają większą ochronę i bezpieczeństwo przy kropelkowym nietrzymaniu moczu.

Mimo że wkładka Slim Ultra Mini rozmiarowo nie różni się od zwykłej wkładki higienicznej, ma o wiele większą chłonność dzięki specjalnej technologii microPROTEX, która błyskawicznie pochłania wilgoć i skutecznie chroni przed nieprzyjemnym zapachem - a ja mogę czuć się świeżo przez cały dzień.

Wkładki są niezwykle cienkie i mogą towarzyszyć mi przez cały dzień - mam je zawsze w torebce.

TENA Lady Slim Normal

Popaski zapewnia niezwykle dyskretną i przy tym niezawodną ochronę przy lekkim nietrzymaniu moczu. Podpaska ma anatomiczny kształt i jest bardzo wygodna w noszeniu, dzięki elastycznym bokom, które dopasowują się do sylwetki i ruchów kobiecego ciała.

Potrójna ochrona błyskawicznie pochłania wilgoć do wnętrza podpaski, zapewnia uczucie suchości i skutecznie chroni przed nieprzyjemnym zapachem. Każda podpaska zapakowana jest w cieniutką folię (w tym wypadku jasnozieloną) - wystarczy wrzucić ją do torebki.

Wyglądają jak klasyczna podpaska, ale są o wiele bardziej chłonne. Do tego są niezwykle wygodne i komfortowe w noszeniu.

fot. Archiwum prywatne

TENA Lady Normal Night

Przeznaczone są do stosowania na noc - są nieco dłuższe i szersze w tylnej części. Dedykowane są kobietom przy średnim i ciężkim stopniu nietrzymania moczu, ale lubię je za komfort, które zapewniają mi podczas leżenia i snu.

Każda podpaska zapakowana jest w cienką folię w fioletowym kolorze, co pozwala łatwo je odróżnić od tych na co dzień.

Doceniam ją również za to, że podpaska utrzymuje się na miejscu i dostosowuje do kształtu ciała.

fot. Archiwum prywatne

W odróżnieniu od zwykłych podpasek, TENA Lady chronią przed nieprzyjemnym zapachem, posiadają bardzo wysoką chłonność, zapewniają uczucie suchości na dłużej.

Nie musisz obawiać się, że będą mało komfortowe w noszeniu lub będą oznaczać się na bieliźnie - zarówno podpaski na dzień, jak i wkładki pozostają cienkie, dyskretne i kobiece.

Materiał powstał we współpracy z marką TENA