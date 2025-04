Skóra jest naszą najważniejszą ochroną przed szkodliwymi czynnikami, z jakimi stykamy przez całe życie. Na ogół doskonale pełni swoją funkcje, ale czy jest coś, co zatroszczy się o nią samą? Co skutecznością zadba zarówno o skórę dziecka, kobiety i mężczyzny? Jest! Cicalfate+ marki Avène zregeneruje i przyspieszy gojenie ran.

Reklama

Każdego dnia wykonujemy setki różnych czynności. Pracujemy, podróżujemy, uprawiamy sporty, prowadzimy dom, wychowujemy dzieci, majsterkujemy… Mamy nieskończone możliwości. Jednak na każdym kroku, nawet w tych najprzyjemniejszych chwilach życia, nasza skóra narażona jest na otarcia, skaleczenia lub na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Skóra małych dzieci jest jeszcze delikatniejsza, wystarczy drobiazg, by pojawiły się na niej bolesne podrażnienia. A jeśli dodatkowo przeszliśmy zabieg medyczny i w szczególny sposób musimy pielęgnować gojące się miejsce?

Trudno sobie wyobrazić, ale w tych wszystkich sytuacjach ulgę może przynieść tylko jeden kosmetyk – tubka kremu, którą zawsze powinnaś mieć pod ręką. Regenerujący krem ochronny Cicalfate+ powstał z myślą o pielęgnacji skóry całej rodziny. Jest niezwykle delikatny, a specjalnie dobrane składniki sprawiają, że przynosi ukojenie oraz przyspiesza naturalne procesy regenerujące skórę wrażliwą i podrażnioną.

Odkrycie w laboratorium Avène

Opracowując nową formułę kremu Cicalfate+, naukowcy Laboratoriów Dermatologicznych Avène zaczerpnęli swą wiedzę z najnowszych doniesień dotyczących ludzkiego mikrobiomu. Stały się one inspiracją dla nowego podejścia w dziedzinie regeneracji skóry. W Wodzie termalnej Avène odkryli niezwykłą bakterię z właściwościami korzystnymi dla ludzkiej skóry: Aqua Dolomiae. To właśnie z niej wyilozolowano [C+-Restore]™, składnik nowej generacji, którego rolą jest wspomaganie regeneracji naskórka.

„C+-RestoreTM klasyfikujemy go jako postbiotyk, bo pochodzi z żywej bakterii i ma korzystny wpływ na proces regeneracji skóry” - wyjaśnia Daniel Redoules, doktor nauk medycznych i ekspert fizjopatologii skóry współpracujący z marką Avène.

Regenerująca moc C+- Restore. I co jeszcze?

C+-Restore stał się głównym składnikiem kremu Cicalfate+ i to on odpowiada za skuteczne przyspieszenie regeneracji naskórka i gojenie się ran. Jednak to nie wszystko, co oferuje ten krem. Dzięki zawartemu w jego składzie siarczanowi miedzi i siarczanowi cynku, specyfik skutecznie oczyszcza i ogranicza namnażanie się szkodliwych bakterii w zmienionym chorobowo lub podrażnionym miejscu. Dodatkowo unikatowe właściwości wody termalnej przynoszą szybkie ukojenie wrażliwej skórze.

Dzięki tym wszystkim cechom krem Cicalfate+ może być bezpiecznie stosowany nawet u najmłodszych dzieci:

przy pieluszkowym zapaleniu skóry,

przy otarciach,

przy odparzeniach,

przy podrażnieniach okołoustnych.

Przyda się również całej rodzinie przy codziennych czynnościach:

ukoi zadrapania i otarcia i skutecznie przyspieszy ich gojenie,

może być używany na podrażnienia zewnętrznych okolic intymnych,

zregeneruje skórę po oparzeniach słonecznych i tę przesuszoną przez niesprzyjające warunki atmosferyczne,

złagodzi podrażnienia wywołane goleniem i depilacją.

Idealnie sprawdzi się również po zabiegach medycznych, takich jak:

laseroterapia,

krioterapia,

po zabiegach operacyjnych na gojących się ranach i śladach po szwach.

Delikatność i skuteczność

Dzięki kremowej konsystencji regenerujący krem ochronny Cicalfate+ łatwo rozprowadza się na skórze i tworzy na niej warstwę ochronną, która wspomaga optymalną regenerację skóry. Produkt nie zawiera substancji zapachowych i nie powoduje powstawania zaskórników, gwarantuje też bardzo dobrą tolerancję skórną i ginekologiczną.

Artykuł powstał z udziałem marki Avène