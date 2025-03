Jesień to idealny czas na regenerację skóry po letnich miesiącach pełnych słońca, wysokich temperatur i innych czynników mogących negatywnie wpłynąć na jej kondycję. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni, skóra często staje się przesuszona, pozbawiona blasku i wymaga intensywniejszej pielęgnacji. To również najlepsza pora roku na zabiegi, które są niewskazane w okresie dużego nasłonecznienia. Sprawdź, na co warto się zdecydować.

Jesienią warto sięgnąć po peelingi chemiczne czy też kwasowe, które skutecznie złuszczają martwy naskórek, rozjaśniają przebarwienia oraz stymulują regenerację skóry. Po lecie, gdy skóra może być zanieczyszczona i przesuszona, takie zabiegi są idealne, aby przywrócić jej świeżość i blask.

Jednocześnie to idealny moment, ponieważ latem nie powinno się sięgać w szczególności po zabiegi z wykorzystaniem kwasów. Kosmetyki z kwasami możesz stosować w domu w letnich miesiącach jedynie podczas wieczornej pielęgnacji.

Do najczęściej stosowanych kwasów należą kwas glikolowy, migdałowy, mlekowy i salicylowy. Peelingi te działają na różnych poziomach skóry, pomagając w walce z przebarwieniami, drobnymi zmarszczkami oraz niedoskonałościami, takimi jak blizny potrądzikowe. W zależności od intensywności kwasów, zabiegi te można dostosować do różnych typów skóry.

Jesień to idealny czas na tego typu kuracje, ponieważ po ich wykonaniu zaleca się unikanie intensywnego słońca, a mniejsza jego ekspozycja o tej porze roku minimalizuje ryzyko powstania przebarwień czy podrażnień. Regularnie wykonywane peelingi chemiczne nie tylko poprawiają wygląd skóry, ale również wspomagają jej naturalne procesy regeneracyjne.

fot. Jakie zabiegi na twarz można wykonać jesienią/Adobe Stock, Studio Romantic

Lato często zostawia po sobie ślady w postaci przebarwień słonecznych, a laserowe zabiegi to skuteczny sposób, aby je usunąć. Lasery frakcyjne i inne technologie oparte na działaniu światła świetnie sprawdzają się w redukcji przebarwień, plam starczych oraz blizn potrądzikowych. Jesień to idealna pora na tego typu zabiegi, ponieważ po ich wykonaniu również należy unikać słońca, a jego intensywność jest w tym czasie mniejsza.

Lasery pobudzają dodatkowo produkcję kolagenu, co wpływa na poprawę elastyczności skóry i redukcję zmarszczek, co czyni ten zabieg świetnym wyborem nie tylko do walki z przebarwieniami, ale i w ramach profilaktyki anti-aging.

Mikrodermabrazja to nieinwazyjny i bardzo popularny zabieg polegający na mechanicznym złuszczaniu naskórka. Dzięki temu cera staje się odświeżona, wygładzona, a koloryt skóry wyrównany.

To doskonała opcja na jesień, gdy cera wymaga odświeżenia po wakacyjnych miesiącach. Mikrodermabrazja poprawia również mikrokrążenie, co sprzyja lepszej regeneracji skóry i pozwala jej lepiej przyswajać składniki odżywcze z kosmetyków.

Ten zabieg sprawdza się w redukcji drobnych zmarszczek, rozszerzonych porów oraz blizn potrądzikowych. Jest to zabieg szybki i skuteczny, a efekty są widoczne niemal od razu. Pamiętaj jednak, że przeciwwskazaniem jest aktywny trądzik

Ten zabieg nie wymaga unikania słońca, niemniej jednak wiele osób decyduje się na niego dopiero po wakacjach, kiedy skóra wymaga "generalnego remontu". Mezoterapia mikroigłowa skutecznie regeneruje skórę od wewnątrz.

W trakcie tego zabiegu do głębszych warstw skóry wprowadza się koktajle witaminowe, kwas hialuronowy lub inne substancje aktywne, które intensywnie nawilżają, regenerują i odżywiają skórę. Zabieg poprawia napięcie skóry, wyrównuje jej koloryt i redukuje pierwsze oznaki starzenia.

Efekty mezoterapii mikroigłowej są długotrwałe, dzięki czemu zabieg może być powtarzany rzadziej. Skóra wygląda zdrowo i promiennie nawet kilka tygodni po zabiegu.

Kwas hialuronowy to składnik, który świetnie nawilża skórę i pomaga w zachowaniu jej elastyczności. Jesienią, gdy skóra jest bardziej podatna na przesuszenie, zabiegi z użyciem tego składnika stają się szczególnie popularne.

Kwas hialuronowy można stosować w zabiegach nawilżających twarz, szyję, dekolt oraz dłonie. Wprowadzany jest w formie iniekcji lub jako składnik kosmetyków o zaawansowanym działaniu.

Jednym z popularnych zabiegów z kwasem hialuronowym jest także wchodzące w zakres medycyny estetycznej wypełnianie zmarszczek czy modelowanie konturów twarzy. Dzięki temu skóra staje się bardziej jędrna, a zmarszczki są wygładzone.

fot. Jesienne zabiegi na twarz/Adobe Stock, Renata Hamuda

Radiofrekwencja mikroigłowa to nowoczesny zabieg, który łączy w sobie działanie fal radiowych i mikroigieł. Jest średnioinwazyjny, a skóra po nim jest mocno zaczerwieniona i lekko podrażniona, dlatego to idealny zabieg na jesienne, pochmurne dni.

Dzięki radiofrekwencji skóra zostaje nie tylko poddana mikronakłuwaniu, co stymuluje jej regenerację, ale również działaniu fal radiowych, które intensywnie ją podgrzewają i pobudzają produkcję kolagenu. To świetny wybór na jesień, szczególnie jeśli zależy ci na ujędrnieniu skóry i redukcji zmarszczek. Zabieg ten może być również skuteczny w walce z rozstępami, wiotkością skóry oraz starymi bliznami.

Jesień to także dobry moment na zadbanie o całe ciało, np. zabiegi wyszczuplające i modelujące sylwetkę, takie jak endermologia. Jest to masaż podciśnieniowy, który działa na tkankę tłuszczową, poprawia krążenie i wspomaga procesy detoksykacji. W ten sposób możemy zadbać o ciało, poprawiając elastyczność skóry. Endermologia to także skuteczny zabieg na cellulit.

Również inne zabiegi wyszczuplające, np. kriolipoliza czy lipoliza iniekcyjna, mogą być skuteczne w redukcji miejscowej tkanki tłuszczowej. Jesień to dobry czas na rozpoczęcie takiej kuracji, ponieważ zimniejsze dni sprzyjają rekonwalescencji i pozwalają na regularne wykonywanie zabiegów w cyklach.

Zabiegi laserowe

Jesień to również idealny czas na zabiegi laserowe na ciało. Ograniczona ekspozycja na słońce minimalizuje ryzyko powikłań, takich jak przebarwienia czy podrażnienia. Lasery działają na różne warstwy skóry, przynosząc długotrwałe efekty.

Oto kilka najpopularniejszych jesiennych zabiegów:

laserowe usuwanie cellulitu : za pomocą lasera rozbija się złogi tłuszczu w skórze, co pomaga zredukować widoczność cellulitu i jednocześnie ujędrnić skórę. Laser dodatkowo pobudza produkcję kolagenu, poprawiając sprężystość skóry, co daje widoczne efekty wygładzenia.

: za pomocą lasera rozbija się złogi tłuszczu w skórze, co pomaga zredukować widoczność cellulitu i jednocześnie ujędrnić skórę. Laser dodatkowo pobudza produkcję kolagenu, poprawiając sprężystość skóry, co daje widoczne efekty wygładzenia. depilacja laserowa : jesień to idealny moment na rozpoczęcie serii zabiegów depilacji laserowej, które skutecznie usuwają niechciane owłosienie poprzez niszczenie cebulek włosowych. Kilka sesji wykonanych w chłodniejszych miesiącach zapewnia gładką skórę na dłużej, idealnie przygotowaną na lato.

: jesień to idealny moment na rozpoczęcie serii zabiegów depilacji laserowej, które skutecznie usuwają niechciane owłosienie poprzez niszczenie cebulek włosowych. Kilka sesji wykonanych w chłodniejszych miesiącach zapewnia gładką skórę na dłużej, idealnie przygotowaną na lato. laserowe usuwanie blizn i rozstępów: lasery frakcyjne stosowane na blizny oraz rozstępy stymulują regenerację skóry i produkcję kolagenu. Dzięki temu zmniejsza się widoczność blizn, a rozstępy stają się mniej wyraźne i skóra zyskuje bardziej jednolity koloryt.

