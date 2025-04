Obecnie co minutę do YouTube trafia ponad 100 godzin materiału video. Na serwisie można zobaczyć śmieszne filmiki, porady, o gotowaniu, makijażach czy eksperymenty naukowe. YouTube w Polsce ma ponad 13,5 miliona użytkowników miesięcznie. Co miesiąc ponad miliard osób odwiedza serwis. Maxineczka to kanał poradnikowy o wizażu i urodzie prowadzony przez Joannę Ferdynus z Łodzi. Autorka w szczególności skupia się na propozycjach i poradach makijażowych, ale pojawiają się również filmy recenzujące kosmetyki. Swoje filmy zaczęła umieszczać na YouTubie ponad dwa lata temu. Subskrybuje ją już prawie 55 tys. osób. Na specjalnej konferencji zorganizowanej przez serwis YouTube zapytałyśmy ją o najmodniejszy makijaż tej jesieni.

