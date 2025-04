Sól kąpielową DIY warto wprowadzić do domowej pielęgnacji. Skóra będzie ci wdzięczna za poczęstowanie jej, zawartymi w dobrze skomponowanej soli kąpielowej: żelazem, sodem, potasem, cynkiem, wapniem, miedzią i bromem.

Reklama

Sól do kąpieli domowej produkcji nie tylko cudownie zmiękcza skórę, ale również oczyszcza pory, przyspiesza regenerację naskórka oraz łagodzi stany zapalne. Co więcej, znacząco wpływa na poprawę krążenia krwi i limfy, co ułatwia redukcję cellulitu.

Ciepła solna kąpiel, szczególnie z dodatkiem olejków eterycznych, działa kojąco na umysł i ciało, rozluźnia mięśnie i znosi fizyczne zmęczenie. Oto 3 doskonałe przepisy na pachnącą kąpielową sól DIY.

Spis treści:

1. Rodzaje soli i ich właściwości

2. Przepis na lawendową sól do kąpieli

3. Przepis na różaną sól do kąpieli

4. Przepis na sosnową sól do kąpieli

5. Jak przechowywać sól do kąpieli?

Istnieje wiele rodzajów soli, które możemy wykorzystać podczas kąpieli. Każda z nich ma nieco inne właściwości.

Sól himalajska — najczystsza z soli. Zawiera aż 84 minerały i w kąpieli pomaga obniżyć ciśnienie krwi, działa kojąco przy bólach mięśni i stawów, łagodzi trądzik i podrażnienia.

i w kąpieli pomaga obniżyć ciśnienie krwi, działa kojąco przy bólach mięśni i stawów, łagodzi trądzik i podrażnienia. Sól epsom — czyli siarczan magnezu, inaczej nazywany gorzką solą. Łagodzi bóle stawów , leczy stopy i niweluje obrzęki. Co ważne, nie zawiera chlorku sodu, więc nie działa wysuszająco.

, leczy stopy i niweluje obrzęki. Co ważne, nie zawiera chlorku sodu, więc nie działa wysuszająco. Sól z Morza Martwego — wspomaga leczenie łuszczycy , doskonale uelastycznia skórę, odpręża ciało. Działa kojąco na bóle reumatyczne i przy zapaleniu stawów.

, doskonale uelastycznia skórę, odpręża ciało. Działa kojąco na bóle reumatyczne i przy zapaleniu stawów. Sól z Morza Śródziemnego — chroni naturalne pH skóry i działa odżywczo. Nadaje się nawet dla skóry bardzo wrażliwej. Do tego łagodzi bóle mięśni i stawów.

Domowa sól do kąpieli z olejkiem lawendowym to świetny składnik relaksującej kąpieli. Olejek lawendowy, poza swoimi wyciszającymi i kojącymi właściwościami, wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Polecany jest m.in. do pielęgnacji skóry trądzikowej i mieszanej.

Składniki:

Szklanka wybranej soli,

6-8 kropel olejku lawendowego,

1 łyżka oleju rycynowego (możesz użyć też gliceryny bądź innego oleju, który masz pod ręką).

Całość dokładnie wymieszaj. Mieszankę lawendowej soli do kąpieli przechowuj szczelnie zamkniętą.

fot. Lawendowa sól do kąpieli/ Adobe Stock, Awamira

Sól do kąpieli DIY z olejkiem różanym sprawdzi się szczególnie dla skóry dojrzalszej. Olejek różany działa kojąco, antyseptycznie i przeciwzapalnie. Polecany jest przede wszystkim do pielęgnacji suchej i cery dojrzałej, tracącej elastyczność i jędrność.

Składniki:

Szklanka wybranej soli,

6-8 kropel olejku różanego,

1 łyżka gliceryny wybranego oleju,

Garść płatków lub owoców róży.

Całość dokładnie wymieszaj. Mieszankę domowej soli kąpielowej przechowuj szczelnie zamkniętą.

fot. Różana sól do kąpieli/ Adobe Stock, Kati Finel

Sosnowa sól do kąpieli domowej roboty jest idealna na okres jesienno-zimowy. Olejek sosnowy wykazuje właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwbólowe, a nawet przeciwgronkowcowe. Dodany do kąpieli pomaga również uzdatnić drogi oddechowe, dlatego może być świetny w długie, pochmurne wieczory.

Składniki:

Szklanka wybranej soli,

6-8 kropel olejku sosnowego,

1 łyżka gliceryny bądź wybranego oleju,

mała garść młodych pędów sosny (jeśli udało nam się je zebrać wczesną wiosną).

Całość dokładnie wymieszaj. Mieszankę soli DIY przechowuj szczelnie zamkniętą.

fot. Sosnowa sól do kąpieli/Adobe Stock, nolonely

Ponieważ sól ma tendencję do zbrylania się w kontakcie z wilgocią, najlepiej jest przechowywać ją w szczelnym pojemniczku lub słoiku. Objętość podanych wyżej składników powinna wystarczyć na 3-4 relaksujące kąpiele. Możesz również zmniejszyć ilość użytych składników i przygotowywać sól do kąpieli na bieżąco.

Reklama

Czytaj także:

Moczenie nóg w soli pomaga na różne dolegliwości. Jak przygotować prostą leczniczą kąpiel dla stóp?

Domowe sposoby na mrowienie w nogach. Jak sobie pomóc samodzielnie?

Jak zrobić pachnące, musujące kule do kąpieli DIY? Prosty przepis krok po kroku