Modzie na tatuaże ulega coraz więcej kobiet. W ten sposób chcemy podkreślić swój sposób bycia i charakter. Jak zrobić projekt tatuażu, żeby nie żałować? Przede wszystkim dokładnie przemyśleć wzór, który będzie nam towarzyszył przez resztę życia.

Jak wybrać miejsce oraz wzór tatuażu?

W internecie znajdziesz mnóstwo wzorów - kwiatów, motylków, ptaków, sentencji.

Możesz także skorzystać z aplikacji mobilnej do projektowania tatuaży, np. Ink Hunter, która pokazuje, jak dany motyw będzie wyglądał na twoim ciele.

Wahasz się? Dyskretny tatuaż na kostce czy misterne dzieło na plecach? Zastanów się, czy chcesz, by rysunek był widoczny dla wszystkich.

Przy wyborze miejsca weź pod uwagę, że tatuowanie najbardziej boli na kościach oraz tam gdzie skóra jest cienka.

Bądź ostrożna przy wyborze projektu w postaci napisu bądź sentencji. W przyszłości ich znaczenie może być dla ciebie nieaktualne.

Ryzykowny jest wizerunek ukochanej osoby. Po rozstaniu zostaniesz z dylematem podobnym do tego, jaki miał Radosław Majdan, który po rozwodzie z Dodą jej portret musiał przerabiać na... sylwetkę Indianina.

Delikatne napisy zapewniają większą swobodę w wybraniu miejsca na naszym ciele. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić oryginalność, pisownię oraz gramatykę sentencji.

Wybrać kolorowy czy czarno - szary (ten pierwszy jest stosunkowo droższy). Ponadto niektóre kolory bledną szybciej niż inne i po jakimś czasie trzeba zrobić korektę.

Czy wykonanie tatuażu jest bolesne? Wiemy, które miejsca są najbardziej czułe!

Jak zamówić projekt tatuażu?

Tatuaże stały się obecnie bardzo popularną formą wyrażania własnej osobowości. - mówi Justyna Hodowana, projektant tatuaży

- Coraz więcej osób marzy o posiadaniu czegoś swojego, unikatowego, stworzonego z własnej wyobraźni. Nie każdy chce mieć na skórze tatuaż z gotowego szablonu czy internetu. Zaczynam projektować wzory tatuaży wedle życzenia. Niekiedy są to osoby, które mają jakiś pomysł, ale nie umieją go przelać na papier, a czasem takie, którym trzeba pomóc od samego początku i wspólnie wykreować idee - dodaje Justyna Hodowana.

Proces tworzenia zaczyna się od konsultacji i pytań typu: co ma przedstawiać dzieło, jaka tematyka ma towarzyszyć, jaka kolorystyka ma być zachowana, wielkość planowanego tatuażu, a także miejsce na ciele, gdzie będzie on wykonany. Dzięki takiej bazie informacji powstaje prosty szkic przedstawiający zarys projektu. Jest to bardzo ważny etap, który weryfikuje spójność moich myśli oraz samego zainteresowanego

W trakcie rysowania projektant jest w stałym kontakcie z klientem. Dzięki temu możesz na bieżąco zgłaszać uwagi mieć wgląd w projekt. Często część projektu zależy od wizji projektanta.

Poznaj znaczenie 5 najpopularniejszych tatuaży!

Cały proces projektowania jednego tatuażu trwa ok. 2 tygodni. Duży wpływ na czas ma komunikacja. Bardzo ważne jest odpowiednie przekazanie wizji, zrozumienie, a także interpretacja i wykonanie. Każdy projekt rysuję odręcznie, w co wkładam dużą część serca. Skutkuje to zadowoleniem i spełnieniem wielu marzeń - mówi Justyna Hodowana – projektant tatuaży

