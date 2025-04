Niestety linie marionetki pojawią się niezależnie od tego, ile wysiłku włożysz w pielęgnację skóry i zdrowe odżywianie. W pewnym momencie staniesz przed wyborem, albo się do nich przyzwyczaisz, albo będziesz musiała coś z nimi zrobić. Niestety krem przeciwzmarszczkowy to za mało.

Likwidacja linii marionetek po 40. roku życia

Po 40. roku życia zaczynają uwidaczniać się linie marionetki, a wraz z nimi pytanie: czy już powinnam coś robić? Odpowiedź brzmi: TAK. Profilaktyczne działanie, to regularne mezoterapie i peelingi. Stanowią one idealne wzmocnienie skóry, by radziła sobie w walce z czasem. Ciekawym rozwiązaniem jest peeling z komórkami macierzystymi. Jest on przeznaczony dla osób, które narzekają na zmarszczki, linie, bruzdy, utratę elastyczności i gęstości skóry. - Peeling, dzięki zawartości AHA wpływa na szybką odbudowę włókien kolagenowych i elastynowych, pobudza skórę do odnowy, wyrównuje jej powierzchnię, a także wpływa na produkcję kwasu hialuronowego. Dodatkowa zawartość komórek macierzystych sprawia, że zabieg nie powoduje nieprzyjemnego pieczenia i podrażnienia, a pacjent podczas wykonywania peelingu czuje się komfortowo – mówi dr n. med. Cezary Pszenny z warszawskiej Kliniki Time Clinic.

Jak zlikwidować chomiki po 40., 50. i 60. roku życia?

Likwidacja linii marionetki po 50. roku życia

Na tym etapie dobrym rozwiązaniem będą zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego, hydroksyapatytu wapnia lub kwasu polimlekowego (m.in. Juvéderm, Radiesse, Sculptra). - Tzw. wypełniacze są rozwiązaniem wielu naszych urodowych zmartwień: zlikwidują zmarszczki, poprawią owal twarzy i odejmą lat zmęczonej twarzy. Skóra szybko się regeneruje, a efekty wyglądają bardzo naturalnie – mówi dr Andrzej Ignaciuk. - Musimy pamiętać, że nie wszystkie dostępne na rynku medycyny estetycznej produkty są odpowiednie dla każdego. Najlepiej więc kierować się rozsądkiem i zaufać doświadczeniu oraz wiedzy lekarza, do którego powinno należeć ostatnie słowo w wyborze najskuteczniejszej metody – wyjaśnia.

Likwidacja linii marionetek po 60. i 70. roku życia

Po 60. roku życia linie marionetki zazwyczaj są już bardzo wyraźne, dlatego do walki z nimi trzeba dobrać odpowiednio skuteczną metodę. Dobrym rozwiązaniem są nici liftingujące lub – gdy problem pacjenta jest bardzo duża wiotkość skóry, zaleca się wykonać lifting. Należy jednak pamiętać, że zabiegi chirurgiczne, choć znacznie poprawiają wygląd, to dają jedynie efekt mechaniczny i nie są remedium na wszystko.

