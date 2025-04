Latem każda z nas chce wyglądać doskonale. dy jedziemy na wakacje, nasza skóra i cera muszą być odpowiednio zadbane, gładkie i piękne. Tylko jak to zrobić?

Siła dotyku

Udowodniono, że dotyk sprawia, że czujemy się szczęśliwsze, bardziej zadbane i kochane. Jednocześnie dla wielu kobiet dotyk to pojęcie wielowymiarowe. Z jednej strony kojarzony jest z poczuciem komfortu i czystością jaką odczuwamy wkładając świeżo wypraną bluzkę, z drugiej strony dotyk związany jest z bezwarunkową miłością wyrażaną poprzez uścisk ukochanej osoby. Jest też jeszcze inny rodzaj dotyku – to delikatny masaż, połączony z pielęgnacją - dotyk, który łagodzi i relaksuje.

Tęsknota za delikatnym i kojącym dotykiem ma również swoje odzwierciedlenie w kobiecych oczekiwaniach dotyczących pielęgnacji. Kobiety pragną kosmetyków, które skutecznie oczyszczają, nawilżają i wygładzają skórę, jednocześnie są przyjemne w dotyku i rozpieszczają zmysły. Ponadto kobiece wymagania zmieniają się w zależności od pory roku, dnia czy nastroju. Nie zmienia się jedno – każda kobieta zasługuje na to, co jest dla niej najlepsze.

Dove – nowy wymiar pielęgnacji

Pianka pod prysznic Dove to ultrałagodny, lekki jak chmurka i doskonale nawilżający kosmetyk do mycia ciała, który zmienia codzienną kąpiel w nastrojowy, pielęgnacyjny rytuał. Dostępna jest w trzech wariantach zapachowych, które rozpieszczają skórę i zmysły. Pianka pod prysznic Dove Revitalizing Pear dodając energii o poranku przygotowuje na wyzwania nadchodzącego dnia, z kolei wieczorem Dove Pampering Pistachio otula ciało, zapewniając kojący relaks i wyciszenie. Dla miłośników klasycznych zapachów polecamy piankę Deeply Nourishing o nutach charakterystycznych dla marki Dove.

Pianka pod prysznic Dove – innowacyjna formuła

Pianka pod prysznic Dove odżywia i nawilża skórę, dzięki innowacyjnej formule, zawierającej unikalne połączenie glutamate (składnika aktywnego stosowanego m.in. w preparatach do mycia twarzy) z technologią NutriumMoisture™. Już podczas mycia kosmetyk nie tylko oczyszcza skórę, ale ponieważ zawiera kwas stearynowy (kluczowy składnik bariery ochronnej skóry), odpowiada za odbudowanie bariery lipidowej skóry, a także zapobiega procesowi wymywania lipidów z rogowej warstwy naskórka. Ponadto kosmetyk nie tylko doskonale oczyszcza, ale także odżywia i nawilża skórę, przywracając jej miękkość oraz gładkość.

Pianka pod prysznic Dove - wyjątkowa forma dozowania

Niezwykle lekka konsystencja kosmetyku to zasługa działania pompki, która dozując spienia produkt. Wystarczy nacisnąć pompkę, aby napowietrzyć kosmetyk i otrzymać porcję lekkiej jak chmurka pianki, która przywraca skórze miękkość oraz gładkość już pod prysznicem. Jedno opakowanie to aż 130 porcji pielęgnującej pianki. Pianki, dzięki której kosmetyk łatwiej się rozprowadza i spłukuje (w porównaniu do tradycyjnych kosmetyków w postaci żelu czy musu), jednocześnie zapewniając idealne nawilżenie i odżywienie, dzięki technologii NutriumMoisture™.

Nowa pianka pod prysznic Dove to kosmetyk do mycia ciała, który zachwyca lekkością konsystencji i skutecznością działania. Oczyszcza, odżywia

i nawilża, pozostawiając skórę wypielęgnowaną i gładką.

Pianka pod prysznic Dove dostępna jest w 3 wariantach zapachowych:

Dove Deeply Nourishin g – oryginalna kompozycja zapachowa Dove

g – oryginalna kompozycja zapachowa Dove Dove Pampering Pistachio – o rozpieszczającym zapachu pistacji i magnolii

– o rozpieszczającym zapachu pistacji i magnolii Dove Revitalizing Pear – o zapachu soczystych gruszek i aloesu

Wszystkie pianki dostępne są w pojemności 200ml i w cenie 19,99 zł

Do kupienia wyłącznie w drogeriach Rossmann.

