Podstawowe zasady pielęgnacji warto wprowadzić w życie jak najszybciej. Dzięki temu bardzo długo będziesz mogła cieszyć się gładką, promienną cerą. Niezależnie od tego, ile teraz masz lat, bardzo szybko zauważysz pozytywną zmianę w wyglądzie skóry. Jeśli jednak twój dotychczasowy tryb życia drastycznie odbiega od ideału, zmiany wprowadzaj stopniowo.

Reklama

1. Używaj kosmetyków z filtrem

Jeśli nie chcesz mieć zmarszczek i przebarwień codziennie, stosuj kosmetyki z filtrami UV. Promienie UV są aż w 80 proc. odpowiedzialne za starzenie się skóry. Nie tylko przyspieszają ten proces, ale powodują również defekty i uszkodzenia, które bez ich wpływu w ogóle by nie zaistniały.

2. Staraj się zrelaksować

O ile krótkotrwały stres jest pożyteczny, bo aktywizuje cały nasz potencjał intelektualny i fizyczny, o tyle stres długotrwały stanowi zagrożenie nie tylko dla naszej skóry, ale także zdrowia. Pod jego wpływem komórki całego organizmu szybciej się starzeją. Dlatego koniecznie znajdź czas i sposób na relaks!

3. Dobrze się odżywiaj

Skóra czerpie składniki odżywcze nie tylko z kremów, ale także z tego, co jesz. Im więcej jest w twojej diecie bogatych w antyoksydanty warzyw i owoców oraz zdrowych tłuszczy, tym lepiej wygląda - jest gładka i dobrze nawilżona. Warto natomiast unikać słodyczy i alkoholu, które mogą wywołać w skórze stany zapalne przyspieszające jej starzenie.

4. Stosuj kremy, które działają

Udowodnione działanie regenerujące skórę mają m.in. pochodne witaminy A, peptydy oraz witaminy C i E - oczywiście pod warunkiem, że zostały włożone do kremu w odpowiedniej postaci i ilości. Sensowna i nierujnująca budżetu pielęgnacja polega na nawilżaniu skóry i ochronie jej przed słońcem w dzień, a regeneracji nocą.

5. Pamiętaj o dłoniach

Większość kobiet potrafi wydać duże pieniądze na kosmetyki do twarzy, natomiast dłonie smarować najtańszym kremem. A to właśnie one najbardziej narażone są na szkodliwe działanie słońca, środowiska i detergentów. Dlatego warto chronić je przed promieniami UV i pielęgnować dobrymi kremami.

6. Rzuć palenie!

Sprawa jest oczywista – nie ma ani jednego argumentu przemawiającego na korzyść palenia. Jest szkodliwe dla zdrowia, pogarsza kondycję, nadaje zębom szarawy koloryt. Jeśli chodzi o skórę, przyspiesza destrukcję włókien kolagenu i elastyny oraz obniża poziom estrogenu, hormonu, dzięki któremu skóra zachowuje jędrność.

7. Nawilżanie to podstawa

Nie tylko od zewnątrz, także od środka. Źle nawilżona skóra gorzej sobie radzi z obroną przed wolnymi rodnikami, jest bardziej podatna na podrażnienia, a w konsekwencji szybciej się starzeje. Nawet jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną, stosuj lekkie kremy nawilżające i nie zapominaj o nawilżaniu od wewnątrz.

8. Wysypiaj się...

W nocy skóra nie jest narażona na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych i całą energię może poświęcić na regenerację. Musi mieć jednak na to czas. Dlatego po zarwanej nocy cera zwykle jest blada, ziemista i ma szarawy kolor. Proces regeneracji skóry w najbardziej intensywny sposób zachodzi między godziną 23.00 a 2.00 nad ranem. Dlatego lepiej położyć się spać wcześniej i wstać skoro świt niż odwrotnie.

9. Zacznij się ruszać

Każdy rodzaj sportu (byle nie był uprawiany wyczynowo) pozytywnie wpływa na twoją skórę i sylwetkę. Ćwiczenia poprawiają humor i wzmacniają odporność na stres. Dzięki nim wzrasta tętno, krew zaczyna szybciej krążyć, a komórki całego organizmu – w tym także skóry – są lepiej odżywione i dotlenione.

10. Trzymaj wagę

Jej wahania nie wpływają dobrze na kondycję skóry. Z wiekiem traci ona elastyczność i coraz trudniej jest jej dostosowywać się do twoich ciągle zmieniających się kształtów. Poza tym, warto pilnować wagi, bo szczupła sylwetka odejmuje lat.

Na podstawie tekstu Danuty Bybrowskiej z miesięcznika Uroda

Reklama

Więcej makijażowych trików:

6 największych błędów w makijażu Najmodniejsze lakiery do paznokci na jesień 2015 3 sposoby na podkręcenie rzęs bez zalotki