Młode dziewczyny najczęściej decydują się na pierwszą depilację w wieku 12-14 lat, czyli wtedy, gdy zaczynają dojrzewać. Jeśli zastanawiasz się nad usunięciem niechcianych włosków, to koniecznie zapoznaj się z kilkoma faktami!

Pierwsza depilacja – przegląd popularnych metod

Depilator - to metoda, która daje najdłuższe efekty. Jak to działa? Wystarczy depilator, najlepiej taki, który posiada funkcję działania na sucho i w wodzie.. Urządzenie dzięki pęsetom usuwa całe włosy wraz z cebulkami, a skóra pozostaje gładka nawet do 4 tygodni! Tylko czy to dobry pomysł na pierwszą depilację? – Oczywiście, obecnie na rynku dostępne są depilatory przeznaczone specjalnie dla młodych dziewczyn i ich skóry. Tego rodzaju urządzenia posiadają zwykle parę nasadek, które pomagają oswoić się z depialcją.

Maszynka - to bezpieczna i szybka metoda. Zwykłą maszynkę do golenia kupisz w każdym sklepie, a do samej depilacji wystarczy woda, pianka lub zwykłe mydło (i maszynka oczywiście). Przy zakupie maszynki warto wybrać te które posiadają 3 ostrza lub więcej, w ten sposób można uniknąć podrażnień.Chociaż depilacja maszynką ma swoje plusy, to niestety efekt utrzymuje się tylko kilka dni. Z tego powodu duża grupa kobiet łączy różne metody depilacji – maszynką goli np. pachy, a depilatorem nogi.

Wosk - najlepiej jeśli depilację woskiem przeprowadzisz w salonie kosmetycznym. Jak to działa? Kosmetyczka nakłada ci rozgrzany wosk na tę partię ciała, którą chcesz ogolić, a następnie przykleja na nią specjalny materiał i odrywa go od powierzchni ciała. To właśnie wtedy następuje usunięcie niechcianych włosków. Depilacja woskiem jest bardzo skuteczna, ale ma swoje minusy. Po pierwsze - to dość bolesny zabieg. Po drugie - nie poleca się go młodym dziewczynom, ponieważ ich skóra jest jeszcze zbyt wrażliwa, na tak bolesny zabieg. Po trzecie – w przypadku wosku nasze włoski muszą mieć długość przynajmniej 2 mm, więc trzeba czekać aż odrosną, a czas pomiędzy zabiegami jest dość długu.

Krem do depilacji - to też metoda, której lepiej nie stosować w przypadku pierwszej depilacji. Kremy mogą być przyczyną alergii skórnych. Na czym polega depilacja kremem? Po prostu nakładasz krem na tę partię, z której chcesz usunąć włoski, odczekujesz chwilę i usuwasz krem.

O tym musisz pamiętać!

Oto 7 ważnych porad, o których powinnaś wiedzieć przed depilacją (pierwszą i każdą kolejną).

Depiluj się wieczorem, w ten sposób twoja skóra będzie miała możliwość zregenerowania się przez noc i znikną ewentualne podrażnienia. Przed depilacją (niezależnie od metody) warto wykonać peeling gruboziarnisty, który przygotuje skórę do usuwania włosków. Pamiętaj, że fajnym rozwiązaniem jest depilacja w wodzie bo ciepła woda relaksuje skórę. Podczas depilacji naciągnij skórę, usuwanie włosków będzie łatwiejsze. Depiluj się pod włos. Nie spiesz się, by nie uszkodzić skóry. Po depilacji natłuść skórę balsamem.

Depilatory dla początkujących - nowość na rynku

Na rynku dostępnych jest wiele modeli depilatorów i trudno jest podjąć decyzję, szczególnie w przypadku młodych kobiet. Nasza redakcja testowała ostatnio bezprzewodowy model Braun Silk-épil 5 5-511 Wet&Dry z nasadką dla początkujących, z którego można korzystać nawet pod prysznicem lub w wannie. Jak to działa?

Do depilatora dołączono nasadkę która depiluje i goli za jednym pociągnięciem. Tej nasadki używamy na mokro, w połączeniu z żelem lub pianką. W ten sposób przyzwyczajamy skórę do depilacji depilatorem.

Po 4 tygodniach po prostu zmieniamy nasadkę na przeznaczoną do kontaktu ze skórą, która przyśpiesza usuwanie włosków. Aby depilacja była jeszcze bardziej delikatna urządzenie działa także w wannie lub pod prysznicem. Po użyciu depilatora skóra jest gładka do 4 tygodni. Cały zabieg możesz przeprowadzić w zaciszu domowej łazienki i dopasować go do swojego rytmu dnia.

