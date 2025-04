Włosy rosną zazwyczaj na wybranych obszarach twarzy: najczęściej spotykamy je w okolicach ust, na brodzie i na szyi. Problem dotyczy nie tylko kobiet, które przechodzą okres menopauzy – może dotknąć każdą z nas, bez względu na wiek. Wszystko zależy od koloru włosów i karnacji skóry, np. u posiadaczek ciemnych lub czarnych włosów meszek będzie bardziej widoczny niż u blondynek. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją sprawdzone sposoby, które rozwiążą problem.

Jednym z najpopularniejszych sposobów jest wyrwanie ich pęsetą. To szybkie i skuteczne rozwiązanie, ale ma też swoje minusy - jest dość bolesne i może prowadzić do podrażnień, dlatego przez cały czas powinnyśmy nawilżać obszary, z których najczęściej wyrywamy włosy. Jest to konieczne również ze względu na to, że włoski często wrastają i tworzą się nieestetyczne, czerwone krostki.

Domowa metoda usuwania wąsika: pasta owsiana do depilacji. Składniki, instrukcja

fot. Usuwanie włosków z twarzy/ Adobe Stock, _KUBE_

Kobiety, które nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie z problemem nadmiernego owłosienia, mogą zdecydować się na laserowe usuwanie włosków. Efekty są widoczne nawet przez kilka miesięcy, a sam zabieg nie jest drogi - usuwanie wąsika to koszt ok. 100-150 zł. Aby przyniósł najlepsze rezultaty, powinien być powtarzany co 2-3 trzy miesiące. Odstęp czasu ustalany jest indywidualnie.

Innym rozwiązaniem jest usunięcie włosków woskiem lub specjalnymi plastrami do depilacji twarzy. W sklepach znajdziemy wiele produktów do tego przeznaczonych. Są bezpieczne, tanie i dają natychmiastowe efekty, ale niestety nie są dla każdego. Powinny z nich zrezygnować osoby mające uczulenie na wosk oraz z bardzo wrażliwą skórą. Taki zabieg może dodatkowo ją podrażnić - będzie mocno zaczerwieniona i mogą pojawić się krostki.

Maszynka do golenia może wydawać się bardzo szybkim i skutecznym rozwiązaniem problemu – nic bardziej mylnego. Włosy na twarzy po takich zabiegach będą rosły ciemniejsze, mocniejsze i grubsze, dlatego odradza się taki sposób depilacji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.03.2012

Materiał przygotowany przez Klinikę Handsome Men.

