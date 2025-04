fot. Fotolia

Szacuje się, że rozstępy to problem dotyczący ok. 70% kobiet i 40% mężczyzn w Polsce, a wśród ciężarnych tylko 10% pań posiada skórę wolną od rozstępów.

Ciemnoczerwone lub białoperłowe prążki nie znikają pod wpływem kremów i niestety nie pomoże nam żaden domowy sposób na rozstępy. Skuteczne usuwanie rozstępów możliwe jest jedynie poprzez zabiegi medycyny estetycznej.

Jak powstają rozstępy?



To, czy na naszym ciele pojawią się rozstępy, zależy w dużej mierze od czynników genetycznych. Bardziej narażone na rozstępy są kobiety posiadające jasną karnację, ponieważ najczęściej ich skóra jest delikatniejsza i cieńsza niż u pań o południowym typie urody.

Nagłe wahania wagi oraz zaburzenia funkcjonowania tkanki łącznej także mogą spowodować rozstępy. Powstawaniu rozstępów sprzyjają również zmiany hormonalne, dlatego problem ten pojawia się szczególnie często w okresie ciąży i dorastania.

W jaki sposób hormony wpływają na stan naszej skóry?

– Stan skóry jest świetnym wskaźnikiem zmian zachodzących w gospodarce hormonalnej. W przypadku pojawiania się rozstępów mamy często do czynienia z nadprodukcją kortyzolu, zwanego „hormonem stresu”. Zbyt wysokie stężenie kortyzolu upośledza fibroblasty, czyli komórki skóry właściwej, które produkują kolagen i elastynę, a zatem włókna odpowiadające za elastyczność oraz sprężystość skóry. Słabsze włókna produkowane przez upośledzone fibroblasty są bardziej podatne na uszkodzenia i zerwania. Kiedy to się stanie, to w skórze pojawiają się ubytki, czyli właśnie rozstępy – wyjaśnia dr Wojciech Rybak z kliniki medycyny estetycznej i laseroterapii Ars Estetica.

Rozstępy świeże, czyli będące w fazie zapalnej, są koloru ciemnoczerwonego lub sinawego i czasem towarzyszy im swędzenie. Po kilku lub kilkunastu miesiącach rozstępy stają się jednak wklęsłe i zmieniają barwę na białoperłową, co wynika z tego, że skóra próbuje się odbudować, tak jak dzieje się to w przypadku każdej innej blizny.

Metodę usuwania rozstępów powinniśmy dopasować właśnie do ich fazy, a im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym mniej agresywne sposoby będą konieczne do zlikwidowania tego problemu.

Jak usunąć świeże rozstępy?



Dawno minęły czasy, gdy jedynym skutecznym sposobem na rozstępy była operacja chirurgiczna. Dzisiaj do wyboru mamy kilka metod nieinwazyjnego usuwania rozstępów, a wśród nich najpopularniejsze są zabiegi laserowe, mezoterapia, dermabrazja laserowa i radiofrekwencja. Który z tych zabiegów będzie najlepszym wyborem w przypadku świeżych rozstępów?

– Zabiegi laserowe najlepiej zastosować w przypadku rozstępów starych, ponieważ świeże rozstępy można usunąć mniej agresywną metodą, czyli radiofrekwencją. Użycie fal radiowych do usuwania rozstępów nie jest nowością, ale niedawno stało się zabiegiem jeszcze bardziej skutecznym, ponieważ pojawiły się w Polsce urządzenia, które pozwalają uzyskać głęboki efekt termiczny bez uszkodzenia tkanek. Przykładem takiego urządzenia jest Maximus TriLipo – tłumaczy dr Wojciech Rybak z kliniki Ars Estetica.

Maximus TriLipo zmusza skórę do odbudowy poprzez ogrzanie tkanek skóry właściwej maksymalnie do temperatury 55 stopni C. W wyniku tego działania włókna kolagenowe ulegają obkurczeniu, czyli skóra napina się, a fibroblasty stymulowane są do produkcji nowego kolagenu.

Ponadto głowica urządzenia wyposażona jest w system DMA (dynamicznej aktywacji mięśni), który doprowadza do skurczu mięśni, czyli w efekcie zwiększa cyrkulację krwi i usuwanie toksyn z tkanek. Dzięki temu regeneracja skóry następuje szybciej.

Jak usunąć stare rozstępy?



W przypadku starych rozstępów najbardziej polecanym zabiegiem jest frakcjonowanie laserowe. Skuteczność tego zabiegu w dużej mierze zależy od umiejętności lekarza, ale także od jakości sprzętu.

Decydując się na ten zabieg, wybierajmy więc jak najbardziej nowoczesne urządzenie, ponieważ siła działania lasera i głębokość docierania do tkanek są czynnikami decydującymi o sukcesie.

W najlepszych salonach medycyny estetycznej do usuwania rozstępów wykorzystywany jest często laser Mosaic eCO2, który jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń. Promieniowanie tego lasera wnika w skórę na głębokość do 2,5 mm, natomiast na 1 cm2 skóry laser ten może zrobić od 25 do 400 mikroskopijnych otworów.

Usuwanie rozstępów w tym przypadku również polega na wywołaniu naturalnych procesów gojenia. Mikroskopijne otworki, które otoczone są zdrową tkanką, traktowane są jako miejsca wymagające naprawy, więc organizm uruchamia całą lawinę procesów regeneracyjnych.

W efekcie dochodzi do przebudowy skóry, a po około 4 zabiegach po naszych rozstępach pozostaje tylko wspomnienie. Laser Mosaic eCO2 może być stosowany na całym ciele, również na delikatnej skórze piersi.

Ciekawą propozycją jest połączenie zabiegu laserem z mezoterapią. Pomiędzy zabiegami laserowymi dostarczane są skórze substancje, które stymulują jej regenerację, dzięki czemu procesy gojenia przebiegają sprawniej i są bardziej efektywne.

Podstawowym składnikiem koktajlu wykorzystywanego w mezoterapii jest kwas hialuronowy, który jest łączony z witaminami, składnikami mineralnymi, aminokwasami oraz kwasami nukleinowymi. Taka mieszanka świetnie wspomaga odbudowę skóry.

Czy rozstępom można zapobiec?



Niestety na to, czy na naszym ciele pojawią się rozstępy, nie mamy dużego wpływu. Oczywiście odpowiednia pielęgnacja skóry jest ważna, ale czynnikami determinującymi powstawanie rozstępów są przede wszystkim hormony i geny.

Na pewno niezwykle ważną kwestią jest utrzymywanie stałej wagi ciała i kontrola nad wahaniami wagi. Dotyczy to również pań w ciąży, które powinny szczególnie zadbać o to, by zdrowo przybierać na wadze.

Warto – i to nie tylko z obawy przed rozstępami – unikać przewlekłego stresu i każdej nocy dobrze się wysypiać. Zarówno stres, jak i niedobór snu sprawiają, że nasz organizm uwalnia więcej kortyzolu, który najczęściej odpowiedzialny jest za powstawania rozstępów. To, że coraz więcej osób ma rozstępy, może bowiem wynikać właśnie z naszego stylu życia.

