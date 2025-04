fot. Fotolia

Opryszczka może pojawić się w momencie osłabienia, obniżonej odporności, nadmiernego wyziębienia lub przegrzania organizmu (podczas opalania), w wyniku stresu lub bezpośredniego kontaktu z wirusem HSV (np. pocałunek, drogą płciową).

Zmiany skórne w wyniku opryszczki

Podczas jego aktywacji na skórze pojawiają się zmiany zapalne w postaci swędzących pęcherzyków. - Ważne, aby zacząć działać już w momencie pojawienia się pierwszych objawów opryszczki. Początkowe mrowienie może wystąpić się już na kilka godzin przed wyłonieniem się pęcherza. Już wtedy (w lżejszych przypadkach) powinno zastosować się maści stosowane miejscowo, zawierające acyklowir oraz nie dotykać pojawiających się zmian, aby nie doprowadzić do ich rozprzestrzeniania. Higiena jest tu bardzo ważna. U osób z dużymi tendencjami do pojawiania się opryszczek należy zastosować leki doustne – mówi dr n. med. Maciej Krajewski.

W zaawansowanej fazie wykwitu zaczną pojawiać się pęcherzyki z sączącym się przezroczystym płynem, które łatwo mogą się rozprzestrzeniać na inne obszary. Natomiast w końcowym etapie dojdzie do tworzenia się strupka. Niestety czasem to nie koniec...

Sposoby na blizny po opryszczce

Na miejscu po opryszczce często może pozostać zmiana, która może stać się blizną. - Zazwyczaj ślad na skórze powinien zniknąć sam po kilku tygodniach. Na zmieniony obszar warto stosować maści natłuszczające. Jednak proces zanikania blizny może być długotrwały. U niektórych osób może trwać miesiącami. Dlatego w niektórych przypadkach warto zastosować zabiegi dermatologiczne lub kosmetyczne, które polegają na usuwaniu powierzchownych warstw naskórka (np. peelingi) oraz doprowadzają do wyrównania kolorytu skóry, a w innych stosować tylko preparaty na blizny np. żel silikonowy – kontynuuje dr Krajewski.

