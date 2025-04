Pielęgnacja skóry zaczyna się pod prysznicem. Nawet najdroższe i najlepsze kosmetyki nie pomogą, jeśli nie zaczniemy od podstaw. Podczas mycia usuwamy z ciała olej, brud, pot i bakterie, które gromadzą się na naszej skórze w ciągu dnia, przez co zmniejszamy ryzyko infekcji. Jest czysta pachnąca i zdrowa. Ale z drugiej strony, jeśli robimy to nieprawidłowo (tak, podczas tej przyziemnej czynności możemy popełnić masę błędów) wyrządzamy jej więcej szkody niż pożytku. Staje się sucha, swędząca i się łuszczy.

Co źle na nią w wpływa? Poznaj najczęściej popełnianie błędy pod prysznicem.

Długi, gorący prysznic to idealny sposób na relaks po ciężkim dniu lub rozgrzanie, kiedy temperatura za oknem jest na minusie, ale niestety — nie wróży dobrze skórze. Pozbawia ją naturalnych olejów, co skutkuje ekstremalną suchością. W trosce o nią bierz krótkie, letnie prysznice. Pięć minut w zupełności wystarczy.

Kolejnym winowajcą suchej skóry są produkty do kąpieli. Wiele z nich obciążonych jest ostrymi chemikaliami — parabenami, siarczanami, barwnikami i substancjami zapachowymi. Zbadaj skład swojego żelu lub mydła, i jeśli znajdziesz podejrzany składnik, bez żalu wyrzuć do kosza. Twoja skóra ci za to podziękuje. Wybieraj tylko naturalne, bezzapachowe środki czyszczące z prostym składem.

Najpierw myć włosy, później ciało, czy na odwrót — najpierw ciało, później włosy? Odpowiadamy: włosy. Niektóre szampony i odżywki mogą podrażniać delikatną skórę lub spowodować trądzik. Zrób jej więc przysługę i najpierw zajmij się włosami.

fot. Adobe Stock, Daria

Mocne pocieranie skóry gąbką czy rękawicą, również może ją uszkodzić. Następnym razem masuj ją bardzo delikatnie, okrężnymi ruchami. Po wszystkim dokładnie spłucz ciało. Resztki żelu lub mydła mogą wywołać choroby skóry i podrażnić.

Powodem, dla którego twoja skóra jest sucha, jest też twarda woda. Sprawia, że jest bardziej wrażliwa, a w połączeniu z drażniącymi produktami do mycia jeszcze bardziej jej szkodzi. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest filtr prysznicowy.

To jak się suszysz, jest tak samo ważne, jak się kąpiesz. Unikaj szorstkich, twardych ręczników. W zamian wybieraj te z mikrofibry, są łagodniejsze dla skóry. Pamiętaj też o nawilżaniu — im szybciej to zrobisz po wyjściu spod prysznica, tym lepiej.

