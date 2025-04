Jak wyglądać pięknie i czuć się dobrze w swoim ciele, nawet w krótkich i dopasowanych sukienkach? Postaw na ruch! Sport nie tylko wyszczupli twoją sylwetkę, ale poprawi również twój nastrój i doda mnóstwo energii. Zobacz nasz przewodnik i wybierz dla siebie idealny trening!

Reklama

Kickboxing

Wielu kobietom wydaje się, że sporty walki nie są dla nich, ponieważ są zbyt delikatne, a podczas takiego treningu pracują jedynie ręce. Nic bardziej mylnego! Kickboxing wspaniale wysmukli całe ciało – podczas boksowania rzeźbimy ramiona i bicepsy, a przy kopnięciach trenujemy uda, łydki, pośladki oraz wzmacniamy mięśnie brzucha. Każdy trening rozpoczyna wyczerpująca rozgrzewka, a dzięki temu poprawia się nasza kondycja. Ile możesz spalić kalorii w ciągu jednej godziny kickboxingu? Ok. 500-700 kcal! Jeśli wybierzemy dobrego i odpowiedzialnego trenera, nie musimy się również martwić o kontuzje. Kickboxing to świetny sposób na rozładowanie wszystkich negatywnych emocji, a przy okazji tracimy zbędne kilogramy!

Joga

Bolą Cię plecy oraz chciałabyś być bardziej rozciągnięta? A może potrzebujesz wyciszenia? Wypróbuj jogę! Ten rodzaj aktywności fizycznej sprawia, że zaczynamy chodzić wyprostowane, a ból kręgosłupa znika albo znacząco się zmniejsza. Dodatkowo joga usprawnia całe ciało, walczy z cellulitem i ujędrnia skórę. Już po miesiącu zobaczycie, że tzw. pomarańczowa skórka na udach jest mniejsza! Wpływa również korzystnie na nasz układ nerwowy i hormonalny. Praktykowanie jogi oddziałowuje pozytywnie nie tylko na nasze ciało, ale i psychikę. Pozwala się zrelaksować, uspokaja i poprawia humor. Kolejna zaleta jogi? Można ją ćwiczyć wszędzie! W domu, parku, na plaży, a nawet z całą rodziną.

Bieganie

Bieganie wielu kilometrów to wyzwanie, ale również i gwarancja zdrowia, smukłej sylwetki oraz młodego wyglądu. Gdy biegamy pracuje nasze całe ciało – w ciągu godzinnego joggingu można spalić nawet 600 kcal! Rekreacyjny bieg może cię uchronić przed cukrzycą, osteoporozą, chorobami serca, a nawet nowotworom. Wpływa również korzystnie na sprawność umysłową, ponieważ dotleniony i ukrwiony mózg zaczyna pracować na wysokich obrotach. Dodatkowo, jogging odmładza! Według badań naukowców skóra biegaczy jest o wiele młodsza, niż mogłaby na to wskazywać ich metryka, głównie za sprawą lepszego ukrwienia. Wniosek? Czas pobiegać!

Taniec

Szukasz sportu, dzięki któremu poprawisz swoją kondycję, ale i będziesz się dobrze bawić? Wybierz taniec! Taniec ma mnóstwo korzyści dla naszej sylwetki i jeszcze więcej dla psychiki. Gdy tańczymy obniża się ciśnienie krwi, usprawnia krążenie, gubimy kilogramy, a ciało staje się bardziej elastyczne i jędrne. Dzięki jednej godzinie zajęć możemy spalić ok. 300 kcal! Taniec buduje naszą pewność siebie, uczy otwartości na innych i dystansu do swoich ograniczeń. Daje po prostu poczucie szczęścia i spełnienia. Czy musimy cię jeszcze przekonywać? :)

Jak jeszcze możesz poprawić wygląd swojego ciała i jędrność skóry?

Postaw na odpowiednią pielęgnację i sprawdzony balsam do ciała. Naszym hitem jest teraz Ujędrniający Balsam do Ciała NIVEA Q10 + witamina C! Kosmetyk został wzbogacony w dwa silne antyoksydanty – koenzym Q10 i witaminę C. Zauważalnie ujędrnia i poprawia sprężystość skóry już po 10 dniach stosowania! Co więcej, skóra jest nawilżona i gładka przez 48 godzin. Ujędrniający Balsam do Ciała NIVEA Q10 + witamina C to nasz wiosenny must-have!

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką NIVEA