Twoja skóra jest bardzo sucha, miejscami widzisz na niej pęknięcia i bardzo swędzi? To może być coś więcej niż przesuszenie. Blisko co trzecia osoba zmaga się z atopią. Atopowe zapalenie skóry swoje podłoże ma w genach osoby, którą dotyka - Problem z atopią polega na nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego na małe dawki antygenów. Nieprawidłowość ta oznacza nadmierne wytwarzanie przeciwciał IgE, skierowanym przeciwko alergenom. Zanim zdiagnozujemy tę chorobę skóry, zwykle cierpimy najpierw w ciszy, bo w naszym społeczeństwie nie jest przyjęte zwracanie uwagi na „takie drobiazgi”. Swędzenie to przecież nie jest ból, a jego przyczyna może być traktowana jako wstydliwa. Tym bardziej nie jest przyjęte publiczne drapanie swędzących miejsc, żeby sprawić sobie ulgę. Co zatem możemy zrobić? Najczęściej robimy dobrą minę do złej gry, bagatelizując problem.

Reklama

Swędzenie skóry odbiera nam radość z codziennych czynności, z przebywania wśród ludzi, ze spotkań towarzyskich, pracy, nauki, z uczestnictwa w ważnych wydarzeniach, nie pozwala się uśmiechnąć, zaangażować czy skupić uwagi na nowych zadaniach. Nieestetyczne rumienie i pęcherzyki, które pojawiają się w drugiej fazie atopowego zapalenia skóry na zmienionym chorobowo miejscu również nie dodają uroku i są powodem do wstydu.

Uporczywy świąd związany z atopowym zapaleniem skóry nadchodzi często wieczorem i nocą, co uniemożliwia spokojny i zdrowy sen, bywamy więc przemęczeni, a w dodatku często budzimy się rano z krwawiącymi ranami w miejscach, gdzie wieczorem skóra tylko delikatnie swędziała.

Swędzenie nie do zniesienia

Pacjenci gabinetów dermatologicznych mówią jednym głosem, że świąd jest najbardziej dokuczliwym objawem chorób skórnych. Ale czym jest z fizjologicznego punktu widzenia? Jest to uczucie wywołane na powierzchni skóry, skąd drobne zakończenia komórek nerwowych przenoszą komunikat do ośrodków nerwowych i wywołują potrzebę drapania. Jednak jaki to jest komunikat? Czego dotyczy? Oczywiście tego, że na powierzchni skóry coś szwankuje. Najczęściej świąd jest szczególnie intensywny w obszarach skłonnych do nadmiernej suchości oraz do stanów zapalnych.

Atopowe zapalenie skóry może pojawić się na całym ciele, najczęściej jednak dotyka te okolice, gdzie skóra jest wyjątkowo delikatna i ma specyficzną budowę. Są to stopy i kostki stóp, dłonie, nadgarstki, zgięcia łokci i zgięcia kolan, szyja, policzki i okolice oczu. Jak określają to dermatolodzy, cement międzykomórkowy w tych miejscach często bywa naruszony przez niewidoczne mikropęknięcia, które uniemożliwiają skórze pełnienie roli bariery ochronnej. Swędzenie nasila się, gdy skóra w tym miejscu staje się przesuszona lub gdy pojawia się na niej stan zapalny.

Dlaczego swędzi?

Stan zapalny związany jest z namnażaniem się na powierzchni skóry różnorodnych komórek. Komórki te są bogate w mediatory (histamina, cytokiny, enzymy itd.), które intensywnie stymulują zakończenia nerwowe. Natomiast przesuszenie naskórka powoduje powstawanie mikropęknięć, przez które zakończenia nerwowe bezpośrednio stykają się z drażniącym środowiskiem zewnętrznym. Stan zapalny i przesuszenie często występują jednocześnie. Gdy odruchowo drapiemy swędzącą skórę, podrażniamy ją jeszcze bardziej i dolegliwości się pogłębiają.

Prawdziwą ulgę swędzącej skórze może przynieść tylko odbudowa jej bariery ochronnej, nawilżenie i złagodzenie stanu zapalnego. Wyłącznie szybkie i miejscowe działanie może znacząco poprawić komfort i jakość życia osób, które cierpią z powodu swędzenia skóry.

Czy jest jeden preparat, który może skutecznie zredukować intensywny świąd związany z AZS?

Tak! W dodatku jest to krem, który przyniesie ulgę prawie natychmiast, zarówno dorosłym, jak i dzieciom. I można go stosować nawet na najdelikatniejsze partie ciała, bo jest kosmetykiem sterylnym.

XeraCalm A.D Koncentrat Kojący firmy Avène to produkt idealny. Działa szybko w okolicach narażonych na uporczywe drapanie, łagodząc zarówno uczucie intensywnego, miejscowego swędzenia, jak i zapobiegając nawrotom suchości.

Zawiera podwójnie skoncentrowaną I-modulię, czyli pierwszwy biotechnologiczny składnik aktywny pochodzący z wody termalnej avène.

Kompleks regenerująco-ochronny kremu jest wzbogacony wysokim stężeniem olejów roślinnych i kompleksu CER-OMEGA. Są to lipidy podobne do występujących w skórze. Koncentrat S.O.S zmniejsza zaostrzenia intensywnej i uporczywej suchości. Funkcja barierowa skóry zostaje przywrócona, co ogranicza wnikanie do niej obcych czynników i zapobiega odwodnieniu skóry.

Woda termalna Avène skutecznie koi, łagodzi podrażnienia i zmiękcza skórę.

Kojący koncentrat XeraCalm A.D działa natychmiast

Już bezpośrednio po nałożeniu uczucie świądu zostaje zmniejszone o 69%, a nawilżenie wzrasta o 75%. Natychmiastowy efekt uzupełnienia lipidów utrzymuje się do 6 godzin. Miej go zawsze pod ręką i użyj, kiedy potrzebujesz, aby szybko poczuć ukojenie i móc znów cieszyć się życiem.

Sięgnij po wszystkie dermokosmetyki z linii XeraCalm A.D, by pielęgnować wymagającą skórę całej rodziny.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Avène