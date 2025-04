Jak się szybko opalić? Pomóc w tym mogą odpowiednie kosmetyki, suplementy diety i ruch. Zanim sięgniesz po nasze porady musisz pamiętać, że długie i intensywne kąpiele słoneczne są niebezpieczne dla każdej z nas, niezależnie od rodzaju karnacji.

Na początku wspomnimy tylko o jednej z najbardziej kontrowersyjnych metod, którą zdecydowanie odradzamy - wylegiwanie się na słońcu po morskiej kąpieli bez wycierania skóry ręcznikiem. Słone kropelki wody działają wtedy na promienie słoneczne jak magnes. Grozi to przede wszystkim schodzącą skórą.

Te preparaty przygotują skórę na spotkanie ze słońcem. W ich składzie znajdziesz beta-karoten, który jest jednym z wielu związków należących do karotenoidów (barwników roślinnych). Suplementy zacznij brać na początku wakacji, ponieważ zanim zaczną działać minie mniej więcej 3-4 tygodnie.

Możesz też codziennie wypijać czysty sok marchewkowy - ma takie samo działanie, a przy okazji jest zdrowszy. Jeśli nie lubisz marchewki, beta-karoten występuje też w innych żółtych i pomarańczowych warzywach i owocach oraz zielonych warzywach liściastych.

Przyspieszacz opalania to kosmetyk, który pokochają miłośniczki muśniętej słońcem skóry. Tego rodzaju produkty przyspieszą produkcję melaniny i dadzą naprawdę ładną, naturalnie wyglądającą opaleniznę.

Olejek marchewkowy dzięki wysokiej zawartości beta-karotenu poprawia kolor skóry - nadaje jej nieco ciemniejszy odcień, a do tego pogłębia i utrwala opaleniznę.

Stosuj go codziennie, po powrocie z plaży. Skóra nie tylko o wiele szybciej zyska ładniejszy kolor, ale będzie też doskonale nawilżona i zregenerowana.

Dzięki temu nie tylko będziesz szczuplejsza, ale też twoja opalenizna będzie ładniejsza. Będąc w ruchu, opalasz się równomiernie. Graj w siatkówkę, piłkę plażową, buduj zamki z piasku albo rób cokolwiek, na co masz ochotę.

Szybko nie zawsze znaczy pięknie przynajmniej, jeśli chodzi o opalanie. Nasza skóra nie jest przyzwyczajona do słońca. W ciągu pierwszych wakacyjnych dni odradzamy długotrwałe wylegiwanie się na słońcu, zwłaszcza między 11 a 14, gdy świeci ono najmocniej.

Lepiej częściej i krócej, niż raz a długo - to żelazna zasada, o której powinna pamiętać każda z was. Pozwoli to cieszyć się długo piękną, brązową opalenizną bez podrażnień i schodzącej skóry. Opalaj się maksymalnie 2 godziny dziennie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.06.2021

